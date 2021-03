Violazione norme anti-Covid, Gotti si scusa: "Cena per guardare Juventus-Lazio"

Nei giorni scorsi ha fatto molto discutere la multa comminata a Luca Gotti per violazione delle norme anti-Covid. Il tecnico dell'Udinese era stato sorpreso fuori casa la sera del 6 marzo oltre le ore 22 insieme ad alcuni amici.

Oggi lo stesso Gotti, ai microfoni di 'Udinese TV', ha voluto chiarire cosa sia realmente successo sabato sera chiedendo scusa.

"In un momento come questo, dove ci sono grandi restrizioni rispetto alla vita di tutti noi con grandi sacrifici, anche una cosa normalmente innocua come una cena tra amici, guardando Juve-Lazio in tv, va contro una norma, nel fatto specifico quella del coprifuoco che scatta alle 22.00".