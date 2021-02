Violate le norme anti Covid: la DFL multa il Borussia Dortmund

L’euforia in casa Borussia Dortmund dopo la straordinaria vittoria nel derby contro lo Schalke 04 è stata attutita dalla decisione della DFL, la Lega tedesca, di comminare una multa al club giallonero per aver infranto le norme anti Covid-19.

Dopo la partita, infatti, i giocatori hanno festeggiato la vittoria sul pullman, senza indossare i dispositivi di protezione individuale, come documentato dalle fotografie e anche dai video, in particolare da una diretta di Mahmoud Dahoud sui social.

#BVB fans gave their team a big reception back in Dortmund after the 4-0 derby win against Schalke (via Mo Dahoud). pic.twitter.com/eya6GRM7pL