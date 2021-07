Vinse lo Scudetto 2019 con la Juventus: Gozzi giocherà nella seconda serie spagnola

Il classe 2001 passa in prestito con diritto di riscatto al Fuenlabrada: giocò la gara persa contro la SPAL nelle ultime gare del 2018/2019.

Paolo Gozzi lascia la Juventus. Il difensore centrale, capace di conquistare il titolo di Campione d'Italia con la Juventus di Allegri nel 2018/2019, lascia i bianconeri in prestito con diritto di riscatto per approdare al Fuenlabrada, nella seconda serie spagnola.

Classe 2001, Gozzi era stato schierato titolare a sorpresa nelle ultiime gare del campionato di due anni fa, contro la SPAL: Allegri decise infatti di puntare su di lui al pari di altri giovani come Kastanos, dal 1', e Mavididi, dalla panchina. Tutti Campioni d'Italia.

Contro la SPAL arrivò però una sconfitta che spostò avanti nel tempo la matematica conquista dello Scudetto da parte della Juventus. Da allora per Gozzi non ci sono più state occasioni in prima squadra, nuovamente nell'Under 23 in Serie C, dove ha giocato anche il 2020/2021.

Il Fuenlabrada, squadra della città ononima della Comunità autonoma di Madrid, si trova nella Segunda Division spagnola da un triennio: nella passata annata è arrivata undicesima, a metà classifica, a distanza di sicurezza dalle zone calde della graduatoria, ma ampiamente distante dai playoff per approdare in Liga.