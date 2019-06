Vinicius svela a sorpresa: "Mbabbé arriverà al Real Madrid"

Non è chiaro se si tratti di una informazione veritiera, confessata per errore, o di un semplice pensiero personale. Sta di fatto che secondo Vinicius Junior,

Kylian Mbappé giocherà nel prima o poi, forse addirittura già dalla prossima stagione.

Nel corso di un'intervista a 'Telefoot', l'esterno brasiliano ha parlato senza peli sulla lingua del possible passaggio di Mbappé in , alle Merengues.

"Naturalmente so che tutti i tifosi del Real Madrid sognano Mbappé. Ma non solo quelli di Madrid, ma i fan di tutte le squadre. Tutti lo vogliono qui presto e penso che verrà. Non c'è dubbio che vinceremo molte cose insieme. Credo che arriverà in poco tempo".