Vinicius pensa solo al Real Madrid: "Non mi importa quanto guadagno, sono nella miglior squadra al mondo"

Per la prima volta nella sua giovane carriera, il brasiliano è diventato un goleador. Ora il rinnovo: "Voglio rimanere, sono molto tranquillo".

Benzema è il capocannoniere della Liga e il massimo assistman. Tutti gli occhi su di lui, trascinatore assoluto del Real Madrid di Ancelotti nell'attuale campionato spagnolo. Dietro di lui, però, è esploso definitivamente, dopo anni di attesa, Vinicius Jr, trasformatosi in cannonieri sotto il tecnico italiano.

Dal 2018, anno di arrivo al Real Madrid, Vinicius è stato descritto come un giocatore tecnico e pregno di qualità, ma troppo poco efficiente sotto rete. Ora tutto è cambiato, con nove reti nei primi due mesi di gare ufficiali. Basti pensare che nel primo triennio, in 118 presenze, i goal totali erano stati appena quindici.

Normale dunque che si parli di rinnovo contrattuale ed adeguamento dello stesso, considerando che Vinicius ha un accordo con il Real Madrid in scadenza nel 2025. L'ex Flamengo, acquistato dai Blancos per circa 45 milioni di euro, vuole giocare ancora a lungo in Spagna, senza pensare ad un guadagno folle.

Intervistato da TNT Sports, infatti, Vinicius ha messo in chiaro le cose:

"Non mi hanno detto niente, ma sono molto tranquillo perché manca ancora tanto tempo. Certo che voglio rinnovare, certo che voglio restare qui a lungo, ma sono molto tranquillo con quello, arriverà tutto al momento giusto. Il contratto che ho è ancora quello di quando avevo 16 anni. Non importa quando rinnoverò, quanto guadagno o quanto guadagnerò, ciò che conta è il la soddisfazione di essere nella migliore squadra del mondo".

Parole importanti da parte di Vinicius, che a 21 anni sembra aver raggiunto il picco di goal per poter puntare ad essere tra i migliori al mondo. Attualmente il brasiliano guadagna circa sette milioni di euro, che ne fanno uno dei meno pagati nella rosa del Real Madrid.

Continuando così, difficilmente il Real Madrid terrà il suo contratto con tali termini: probabile un'accelerata nella trattativa per il rinnovo a inizio anno, con il prolungamento e l'adeguamento contrattuale a cui Vinicius non pensa. Al contrario dei tifosi.