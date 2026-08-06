Vinicius Junior-Real Madrid, ufficiale il rinnovo fino al 2032: le cifre e quanto guadagnerà il brasiliano

Il Real Madrid ha annunciato il rinnovo di Vinicius Junior, il cui vecchio contratto sarebbe andato in scadenza nel 2027. Il brasiliano resterà così al Real fino al 2032.









Le trattative, durate 18 mesi, sono state complesse per le richieste economiche dell’attaccante. Secondo The Athletic, il nodo era un bonus alla firma che Vinicius voleva e che il club non intendeva concedere.

Non è chiaro se il brasiliano alla fine abbia ottenuto tale bonus, ma pare improbabile. Il club aveva già chiarito che l’offerta non sarebbe stata ritoccata.

Niente Arsenal

Al suo ritorno dalle vacanze post Mondiali, Vinicius ha avuto colloqui decisivi con il nuovo allenatore José Mourinho e altri dirigenti. Il messaggio era chiaro: o avrebbe firmato il rinnovo o il club avrebbe considerato la sua cessione quest’estate. In caso contrario, il brasiliano sarebbe stato libero a parametro zero l’anno prossimo, scenario che il Real voleva evitare a tutti i costi.

Nel frattempo l’Arsenal aveva sondato il terreno, offrendo al giocatore un ingaggio da record e il contatto diretto di Mikel Arteta.

Ma il trasferimento non si concretizzerà: Vinicius resterà al Bernabeu, dove è un pilastro dal suo arrivo dal Flamengo nel 2018. L’annuncio del rinnovo è arrivato poche ore dopo l’acquisto di Yan Diomande dal Lipsia, operazione da fino a 140 milioni di euro che aggiunge un’altra opzione di qualità sulle fasce.







