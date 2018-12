Vinicius Junior, la star NxGn del Real Madrid con il mondo ai suoi piedi

Il talentuoso brasiliano sta crescendo, desideroso di esplodere anche in Europa con la maglia del Real Madrid.

"Era come un uomo contro i bambini" hanno detto mentre la clip diventava virale. "Questo ragazzo ha la stella" hanno aggiunto altri, evocando un tradizionale idioma brasiliano. "Come fa a non giocare per loro?" hanno chiesto.



Vinicius Junior potrebbe non essersi ancora preso la prima squadra del Real Madrid, ma a ottobre ha offerto uno spaccato di quello che sta per succedere nella capitale spagnola con una prestazione ipnotica contro il Cile. Con la maglia Under 20 del Brasile. Tricks, goal contro l'Atletico giocando per la squadra B dei Blancos: Vinicius sta crescendo anche in Europa.

"Vinicius ha tutto per diventare un giocatore di alta qualità" ha detto al Brasil Global Tour il suo allenatore dell'Under 17 brasiliana, Amadeu dopo che il giovane aveva raggiunto un accordo per lasciare il Flamengo. 45 milioni prima che avesse compiuto 18 anni , ovvero 3 milioni per ogni anno di età. Senza aver ancora giocato un solo minuto di calcio a livello senior.



"Se rimane concentrato sui suoi obiettivi, ha tutti gli strumenti per brillare. Ha un sacco di qualità tecniche e sta dimostrando una bella testa in mezzo a tutto il glamour che lo circonda. È rimasto in equilibrio, e se rimane così può raggiungere la vetta".



Vinicius è arrivato in Spagna a giugno, dopo meno di un anno trascorso a lavorare nella prima squadra del Flamengo. Il balzo in avanti ha portato con sé un cambiamento epocale, dal nulla a tutto nel giro di una notte.





Certamente non ha brillato nel calcio brasiliano, ma ha mostrato incoraggianti progressi coi giganti del Rio. Alla fine del suo breve periodo con la squadra della sua città natale, stava cominciando ad emergere come un giocatore influente della prima squadra: il suo momento clou è arrivato mentre ispirava la sua squadra alla vittoria con due ottimi goal in trasferta a Emelec nella Copa Libertadores.



"Suo padre è venuto da noi quando aveva solo cinque anni e da allora si è sempre esibito a livelli superiori ai ragazzi della sua età" ha detto Cacau, insegnante di Escolinha Fla Sao Goncalo, la scuola affiliata a Flamengo che ha allevato Vinicius.



All'età di 13 anni, è stato chiamato in nazionale per il Brasile Under-15 dall'allenatore Claudio Cacapa e il mondo stava già iniziando a prendere nota. Avanti veloce di cinque anni e quello stesso mondo si siede ai suoi piedi iper-talentuosi.



Il Real sembra desideroso di non bruciarlo, ed è stato limitato a sole sette gare in prima squadra fino ad ora. C'è però un difficile equilibrio da trovare mentre cercano di rallentare la rapida ascesa di un giovane che è stato spinto alla ribalta in un velocità abbagliante come i dribbling d'ottobre contro il Cile.