Vinicius fu conteso da Barcellona e Madrid: "Andiamo al Real, il più grande club al mondo"

Nel 2017 Vinicius era un giovane talento del Flamengo, per lui si giocava il Clasico sul mercato: ha scelto "il club più grande" con un messaggio.

Nell’aprile 2017 Vinicius jr. era ancora un giovanissimo talento del Flamengo, ma aveva già attorno a sé la grande attenzione dei top club europei. Due su tutti: Real Madrid e Barcellona. Entrambi stavano valutando il pagamento della clausola di 45 milioni di euro al Fla.

Il Clásico non si gioca solo in campo, ma anche sul mercato. E per Vinicius era un testa a testa: entrambe le squadra avevano segnalato al club brasiliano la loro intenzione portare il giocatore tra i loro ranghi.

Solo una ce l’ha fatta, il Real Madrid. E a scegliere è stato ovviamente proprio Vinicius. Come? Con un messaggio su WhatsApp mandato a Lucas Mineiro, uno dei suoi agenti. Dopo averci pensato per tre giorni, ovvero il tempo che gli era stato dato.

“Real, 'papito'. Andiamo nel club più grande del mondo”.

Da quel messaggio sono passati 4 anni e Vinicius ha trovato il suo posto nel Madrid, dopo 106 partite. Vive il suo momento migliore e affronta i blaugrana. Quello che poteva essere il suo futuro. E invece è soltanto un ricordo del passato.