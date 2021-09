Vinicius abbraccia i tifosi del Real Madrid dopo il goal: rischia la squalifica

L'attaccante del Real Madrid, Vinicius, ha festeggiato con il pubblico, per la prima volta allo stadio, dopo il goal realizzato contro il Celta Vigo.

L'affetto e il calore dei tifosi. Dopo un anno e mezzo di stadi vuoti e assordanti, i calciatori stanno riassaporando il gusto della presenza negli impianti della gente. Un vero e proprio fattore in alcuni impianti, con i fan che riescono a trascinari i propri beniamini grazie a un sostegno incessante per tutti i 90 minuti di gioco.

A testimoniare la grande voglia dei calciatori di riaccogliere i tifosi negli stadi è l'episodio accaduto ieri sera al Santiago Bernabeu di Madrid durante la sfida tra il Real e il Celta Vigo, terminata 5-2 in favore degli uomini di Carlo Ancelotti e prossimi avversari dell'Inter in Champions League mercoledì sera a San Siro.

Así ha festejado su gol Vinicius. ¿Opiniones? pic.twitter.com/BLUoushorJ — Goal España (@GoalEspana) September 12, 2021

Al 54' minuti di gioco, Vinicius Junior ha portato in vantaggio le 'Merengues' con la rete del 3-2. Sull'assist di Benzema, il gioiello brasiliano è andato in goal, prima di dirigersi in tribuna per abbracciare alcuni spettatori presenti nell'impianto.

Vinicius è riuscito a tornare in campo solo grazie all'aiuto della Polizia ed ha ricevuto il cartellino giallo dall'arbitro del match, Sanchez Martinez. Ora bisognerà attendere la decisione della Commissione Disciplinare della Liga, che potrebbe squalificare l'ex calciatore del Flamengo.

Amarilla como un camión para Vinicius. Ha ido a celebrar su gol abrazándose con el público del Bernabéu 👀 pic.twitter.com/hSI3Dse8Tw — Goal España (@GoalEspana) September 12, 2021

Il brasiliano sta vivendo un momento magico con 4 goal nelle ultime 4 partite di Liga, gli stessi delle precedenti 46 sfide di campionato. Il suo comportamento ha suscitato qualche perplessità alla luce della situazione relativa al Covid-19 in Spagna, con il Paese iberico che non è ancora riuscito a lasciarsi alle spalle la pandemia.

Dopo 560 giorni, il Real Madrid è tornato a disputare le gare casalinghe al Santiago Bernabeu. I 'Blancos' hanno deciso, infatti, da marzo 2020 di giocare allo Stadio 'Alfredo Di Stefano' di Valdebebas, nel centro sportivo, per ristrutturare l'impianto principale.