La Repubblica - "Vinceranno solo Juve, Milan e Inter? E' cosi da 80 anni": Agnelli fa infuriare gli altri presidenti

Grande tensione durante l'Assemblea di Lega tra Andrea Agnelli e gli altri presidenti dei club di Serie A sul tema Superlega.

Assemblea ad altissima tensione quella di lunedì pomeriggio, quando la Lega Serie A ha discusso del terremoto Superlega. A fare scaldare ulteriormente gli animi, secondo quanto riporta 'La Repubblica', sarebbe stata una risposta di Andrea Agnelli.

Il presidente della Juventus, quando gli altri club hanno fatto notare che con una tale disparità economica vincerebbero il campionato solo le tre big, avrebbe risposto: "Ma è così da ottant'anni".

Parole che ovviamente non sono piaciute troppo ai colleghi. La Lega però allo stesso tempo ha preso atto di non avere giuridicamente la possibilità di estromettere Inter, Juventus e Milan dal campionato.

Cosa che, semmai, dovrà fare la Federcalcio in pieno accordo con UEFA e FIFA. Al momento però la tensione resta altissima, con Cario, Ferrero, Carnevali e Fienga tra i più arrabbiati per quello che viene ritenuto un tradimento da parte dei tre club.

La sensazione, insomma, è che la battaglia tra grandi e piccoli sia solo all'inizio con Juve, Inter e Milan che vorrebbero restare in Serie A giocando la Superlega al posto della Champions League, mentre le altre non ci stanno temendo di vedere ulteriormente allargarsi il divario e diminuire le possibilità di vincere in Italia.