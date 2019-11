Vince 27-0 ma viene esonerato: "Bisogna rispettare gli avversari"

Il rispetto alla base di tutto, anche e specialmente nel calcio. E' questo il diktat dell'Invictasauro, società toscana del grossetano che ha preso una decisione dai tratti clamorosi e allo stesso tempo condivisibili.

Nell'ultima gara del campionato provinciale juniores è arrivato un sonoro 27-0 inflitto al malcapitato Marina: un festival del goal che però non è piaciuto al presidente Paolo Brogelli, il quale ha subito esonerato il suo allenatore.

Questa la nota fatta circolare dall'Invictasauro, in cui si spiega la reale motivazione di un allontanamento inaspettato.

"Abbiamo appreso con stupore e rammarico il punteggio della partita con la quale la nostra squadra juniores ha inflitto al Marina calcio 27 reti. I presupposti e i valori con i quali, da una vita, sono nel mondo del calcio giovanile, sono agli antitesi di cose del genere. L'avversario va sempre rispettato ed oggi non è avvenuto. In qualità di presidente mi scuso sinceramente con la società Marina. Comunico che il nostro direttivo ha deciso, unanime, di esonerare il signor Riccini. I nostri tecnici devono avere il compito di allenare e, sopratutto, di educare i ragazzi. Questo oggi non è avvenuto".