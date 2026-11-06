Come vedere Villefranche Beaujolais-Quevilly con una VPN

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Presentazione della partita

Ligue 3 - Game Week 12 7 nov 2026 - 08:45

Il Villefranche Beaujolais ospita il Quevilly in una partita di Ligue 3: entrambe le squadre cercano continuità nel secondo livello del calcio regionale francese.

Il Villefranche arriva alla partita al 16° posto in classifica, una posizione che riflette un periodo difficile sul piano dei risultati. Nelle ultime cinque gare ha ottenuto solo due vittorie e ha perso tre degli ultimi cinque incontri ufficiali.

Il Quevilly si presenta in condizioni leggermente migliori e occupa il 13° posto. Ha dimostrato di saper segnare in questo campionato, anche se alcune disattenzioni difensive gli sono costate punti nei momenti decisivi.

I due club si sono affrontati regolarmente nelle ultime stagioni e il bilancio degli scontri diretti è equilibrato. Il Villefranche ha avuto la meglio nei confronti più recenti, ma il Quevilly è fiducioso di poter competere anche stavolta.

Per sapere tutto su come vedere questa partita di Ligue 3, continua a leggere.

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