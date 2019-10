Villas-Boas a sorpresa: "Probabilmente il Marsiglia sarà il mio ultimo club"

André Villas-Boas, allenatore del Marsiglia, già progetta il ritiro: "Ho sempre detto che avrei allenato 15 anni al massimo: domenica arrivo a 10".

André Villas-Boas non ha mai mantenuto completamente le promesse di 'nuovo Mourinho', ma a quasi 42 anni (li compirà tra quattro giorni) il gli ha dato l'opportunità di tornare in pista in Europa. Una chance che il portoghese considera un punto di arrivo, non di passaggio.

Già, perché Villas-Boas, come da lui stesso annunciato in un'intervista a 'France Foot', appare deciso a concludere prestissimo la propria carriera di allenatore. Tanto da considerare l'OM la probabile tappa conclusiva del proprio percorso.

"Il Marsiglia sarà probabilmente il mio ultimo club da allenatore. Domenica prossima festeggerò i miei 10 anni di carriera in panchina e ho sempre detto che avrei allenato 15 anni al massimo".

La previsione di Villas-Boas, insomma, è quella di rimanere sulla panchina del Marsiglia ancora per 5 anni. Anche se i risultati non pendono esattamente a suo favore: sono appena 3 le vittorie nelle prime 9 giornate di , a fronte di 4 pareggi e due sconfitte.