Villas-Boas ripensa al suo Porto: "Una squadra pornografica"

Villas-Boas preferisce non fare paragoni tra il Marsiglia ed il suo Porto: "Hulk, Falcao, James, Moutinho, Fernando, Otamendi. Era pornografico".

Dopo la non troppo fortunata esperienza cinese oggi André Villas-Boas, ex vice di Mourinho, è tornato alla ribalta sulla panchina del che attualmente occupa il secondo posto in dietro il .

Il tecnico lusitano, però, preferisce non fare paragoni tra il Marsiglia di oggi e il da lui allenato nel 2010/11 e con cui vinse l' , oltre al campionato, alla Coppa ed alla Supercoppa di .

"Quella squadra era pornografica. Hulk, Falcao, James, Moutinho, Fernando, Otamendi... è stata una delle migliori squadre al mondo. Quando si guarda alle loro carriere, è incredibile".

La grande stagione col Porto valse peraltro a Villas-Boas la chiamata del dove però le cose non andarano altrettanto bene, tanto che il tecnico fu esonerato e sostituito da Di Matteo che poi avrebbe guidato i Blues fino alla conquista della .

La carriera di Villas-Boas quindi è continuata al prima dei tre anni allo , con cui l'allenatore portoghese ha vinto un campionato, una Coppa e una Supercoppa di . Nel suo cuore, però, è rimasto il Porto. Una squadra pornografica.