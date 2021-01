Villas Boas ammette l'interesse del Marsiglia per Milik: "Non ci sono contatti avanzati"

Il tecnico portoghese del Marsiglia non nega l'interesse verso l'attaccante polacco: "Non è la nostra unica opzione, forse la più difficile".

Il esce allo scoperto e conferma l’interesse nei confronti di Arkadiusz Milik. L’attaccante polacco, ai margini della rosa del ormai dall’estate, andrà in scadenza il 30 giugno 2021, ma potrebbe partire già in questa sessione di mercato.

André Villas Boas, allenatore del club francese, in conferenza stampa ha affermato che il giocatore piace, ma che per ora non c’è ancora nulla di concreto.

“Milik ci interessa, ma non ci sono state conversazioni avanzate con il club o con il giocatore. Non succederà nulla nei prossimi giorni. È un interesse che emerso sulla stampa. Non è la nostra unica opzione, forse è la più difficile, perché è un giocatore importante”.

La decisione di affondare o meno, comunque, verrà presa nei prossimi giorni insieme alla dirigenza del club.

“Ne parleremo ancora con la proprietà per vedere fino a che punto possiamo arrivare. Conosciamo i nostri limiti, non possiamo spendere molto. Non metterò questa pressione al board”.

Al momento il Marsiglia nel ruolo di prima punta conta su Dario Benedetto e Valère Germain, che insieme in stagione hanno prodotto un totale di 5 goal.