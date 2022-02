Villarreal-Real Madrid dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

VILLARREAL-REAL MADRID: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Villarreal-Real Madrid

Villarreal-Real Madrid Data: 12 febbraio 2022

12 febbraio 2022 Orario: 16.15

16.15 Canale Tv: DAZN

DAZN Streaming: DAZN

La voglia di un posto nella prossima Champions League si scontra con il desiderio di consolidare il primato. Racchiude tutto questo Villarreal-Real Madrid, tra le sfide più interessanti in programma per la 24ª giornata della Liga.

Segui Villarreal-Real Madrid solo su DAZN. Attiva ora

Buon momento per il Villarreal, che nelle ultime 2 partite ha battuto per 3-0 il Maiorca e per 2-0 il Betis. Un trend che colloca il ‘Sottomarino giallo’ al sesto posto in classifica, a 3 punti dal Barcellona quarto e a 1 dall’Atletico Madrid.

Il Real Madrid sta dominando la Liga, avendo attualmente 6 punti di vantaggio sul Siviglia secondo in classifica. L’inatteso ko contro il Getafe del 2 gennaio è stato archiviato in fretta, conquistando 7 punti nelle successive 3 partite contro Valencia, Elche e Granada.

Per il Villarreal il Real Madrid è sempre stato una sorta di incubo, visto con contro i ‘Blancos’ sono arrivate solo 4 vittorie su 45 sfide disputate. L’ultima nella stagione 2017/18: 0-1 al ‘Santiago Bernabeu’ con goal decisivo di Pablo Fornals.

Per avere altre informazioni riguardo a Villarreal-Real Madrid, troverete tutto nelle righe seguenti: dai canali che trasmetteranno la partita in tv e streaming alle formazioni.

ORARIO VILLARREAL-REAL MADRID

Il match tra Villarreal e Real Madrid andrà in scena sabato 12 febbraio 2022, con il calcio d’inizio fissato per le ore 16.15 all’ ‘Estadio de la Ceramica’.

DOVE VEDERE VILLARREAL-REAL MADRID IN TV

DAZN, che detiene i diritti della Liga, darà la possibilità di assistere al match. La sua app è disponibile per le moderne smart tv, ma anche avendo un televisore non di ultima generazione è possibile guardare la partita. Bisogna però avere uno dei seguenti supporti da collegare alla tv: dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Tim Vision Box e Google Chromecast, oppure console da gioco come PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S).

VILLARREAL-REAL MADRID IN DIRETTA STREAMING

L’app di DAZN, scaricabile su smartphone e tablet, consente la visione dell’evento anche in streaming. Un’alternativa in questo senso riguarda il sito ufficiale della piattaforma, a cui si può accedere da pc e notebook.

PROBABILI FORMAZIONI VILLARREAL-REAL MADRID

Emery dovrebbe opporsi al Real con il suo solito 4-4-2, in cui Albiol e Torres saranno i due centrali in una difesa posta davanti a Rulli e completata da Foyth e Pedraza. Alberto Moreno e Chukweze saranno i due esterni di centrocampo, mentre nel cuore della mediana agiranno Parejo e Capoue. In avanti spazio a Danjuma e Dia, vista l’indisponibilità per infortunio di Gerard Moreno e Alcacer.

L'articolo prosegue qui sotto

Nel 4-3-3 di Ancelotti potrebbero mancare ancora, quantomeno dal primo minuto, sia Casemiro che Benzema. Il brasiliano dovrebbe essere sostituito da Camavinga, in una mediana completata da Modric e Kroos. Al posto del francese, invece, dovrebbe giocare Isco come ‘falso nueve’ con Asensio e Rodrygo ai lati. Courtois tra i pali, con davanti Carvajal, Miltao, Alaba e Marcelo.

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Torres, Pedraza; Alberto Moreno, Parejo, Capoue, Chukweze; Danjuma, Dia.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Miltao, Alaba, Marcelo; Modric, Camavinga, Kroos; Asensio, Isco, Rodrygo.