Villarreal-PSG: presentazione della sfida di Champions League

Champions League - Game Week 4 3 nov 2026 - 15:00 Estadio de la Ceramica

Il PSG sarà di scena all’Estadio de la Cerámica martedì 3 novembre per una partita della fase campionato di Champions League contro il Villarreal. Il calcio d’inizio è previsto alle 16:00 EST, le 20:00 GMT.

Partenza perfetta per i campioni d’Europa

Il PSG arriva a Villarreal dopo aver iniziato senza sbavature la difesa del titolo in Champions League. Ha segnato sei gol allo Slovan Bratislava, prima di battere Manchester City e Barcellona. Considerando tutte le competizioni, la squadra di Luis Enrique ha vinto nove partite consecutive. Nell’ultima, il 5-1 inflitto al Le Havre in Ligue 1, l’instancabile terzino destro Achraf Hakimi ha messo a segno una rara tripletta in assenza degli infortunati Kvicha Kvaratskhelia e Ousmane Dembele. Hakimi ha fornito anche due assist.

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Il Sottomarino Giallo affonda nella Liga

Il Villarreal è in grande difficoltà in campionato dopo la sconfitta contro l’Espanyol, che lo ha lasciato al penultimo posto nella Liga. Nell’ultima partita di Champions League ha perso 4-3 ad Anfield contro il Liverpool. Il Villarreal può quantomeno sperare di mettere in difficoltà il PSG: in tutte le partite di Champions League disputate in questa stagione dai campioni in carica hanno segnato entrambe le squadre. Lo stesso vale per le gare europee del Villarreal in questa stagione. Anche in 12 delle sue 14 partite casalinghe, considerando tutte le competizioni, hanno segnato entrambe le squadre.

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Statistiche principali e notizie sugli infortuni

Le ultime sei vittorie del PSG in tutte le competizioni sono arrivate con almeno due gol di scarto.

Le tre partite del Villarreal nella fase campionato hanno prodotto 16 gol, con una media di 5,33 a partita.

Gerard Moreno e Ilias Akhomach sono in dubbio per il Villarreal, mentre al PSG mancano tre giocatori chiave: Marquinhos, Ousmane Dembélé e Khvicha Kvaratskhelia.

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