Villarreal-Manchester United dove vederla: Sky o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

A Danzica si gioca la finale di Europa League tra Villarreal e Manchester United: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

VILLARREAL-MANCHESTER UNITED: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Villarreal-Manchester United

Villarreal-Manchester United Data: 26 maggio 2021

26 maggio 2021 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Tv8, Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite), Sky Sport (numero 251 satellite)

Tv8, Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite), Sky Sport (numero 251 satellite) Streaming: tv8.it, Sky G o e NOW

Si gioca la finale di Europa League 2021. Il Villarreal punta al primo trofeo internazionale della propria storia, mentre il Manchester United vuole aggiungere un altro pezzo ad un palmarès già molto ampio, nel quale c'è già l'Europa League vinta a Stoccolma nel 2017 contro l'Ajax.

Gli uomini di Ole Gunnar Solskjaer sono arrivati nella competizione dopo il terzo posto nella fase a gironi della Champions League ed hanno battuto Roma e Milan negli ultimi due turni. In precedenza avevano affrontato Real Sociedad e Granada. Sarà dunque la terza sfida con una spagnola.

Anche il Villarreal sul proprio percorso ha affrontato squadre inglesi, come l'Arsenal in semifinale: vittoria per 2-1 in casa e poi 0-0 al ritorno all'Emirates che ha permesso agli uomini di Unai Emery (specialista della competizione con 3 successi già in bacheca, una finale persa e un'altra ancora da giocare) di qualificarsi per la finale.

Sarà il quinto precedente dopo le sfide nei gironi della Champions League nel 2005 e nel 2008. La particolarità è che tutte le partite finora giocate sono terminate con lo stesso punteggio: 0-0. A Danzica una delle due punta a sbloccarsi.

In questa pagina potete trovare tutto ciò che dovete sapere su Villarreal-Manchester United: tutte le notizie sulle formazioni e come vedere la partita in tv e streaming .

ORARIO VILLARREAL-MANCHESTER UNITED

Villarreal-Manchester United, la finale di Europa League 2021, si giocherà mercoledì 26 maggio 2021 alle ore 21.00. Sede della partita sarà lo stadio di Danzica, lo Stadion Energa Gdansk, in Polonia. Gara che si giocherà con la presenza dei tifosi.

Villarreal-Manchester United sarà visibile in diretta tv su Sky. Canali di riferimento per il match saranno Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

È prevista anche la trasmissione in chiaro su Tv8, a disposizione dunque per tutti coloro che non avessero sottoscritto un abbonamento al satellite.

Gli abbonati Sky potranno seguire Villarreal-Manchester United attraverso la piattaforma Sky Go . La partita sarà così disponibile in diretta streaming scaricando l'app da sistemi iOs o Android sul proprio pc o notebook, smartphone o tablet.

Un altro modo per poter seguire la finale di Europa League in streaming è NOW, servizio di streaming di Sky. Acquistando uno dei pacchetti sport proposti, si potrà seguire il match sui propri dispositivi.

Villarreal-Manchester United sarà infine visibile in diretta streaming gratis sul sito di Tv8, in chiaro e senza bisogno di dover sottoscrivere alcun abbonamento.

FORMAZIONI UFFICIALI VILLARREAL-MANCHESTER UNITED

FORMAZIONI UFFICIALI VILLARREAL-MANCHESTER UNITED

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth, Raul Albiol, Pau Torres, Pedraza; Yeremy Pino, Capoue, Parejo, Trigueros; Gerard Moreno, Bacca. All. Emery.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan Bissaka, Bailly, Lindelof, Shaw; McTominay, Pogba; Rashford, Bruno Fernandes, Greenwood; Cavani. All. Solskjaer.