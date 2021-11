VILLARREAL-MANCHESTER UNITED: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Villarreal-Manchester United

Villarreal-Manchester United Data: 23 novembre 2021

23 novembre 2021 Orario: 18.45

18.45 Canale tv: Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport (254 del satellite) e Infinity +

Streaming: Sky Go, NOW e Infinity +

La Champions League è entrata ormai nel vivo: spazio alla quinta e penultima giornata della fase a gironi, con Villarreal e Manchester United a contendersi il primato solitario del Gruppo F, lo stesso dell'Atalanta.

Sia spagnoli che inglesi (freschi di esonero di Solskjaer) hanno collezionato 7 punti dopo i primi quattro turni, due in più rispetto agli orobici che al momento occupano la terza piazza e sarebbero fuori dai giochi per la qualificazione agli ottavi di finale.

Il Villarreal ha sfruttato nel migliore dei modi il doppio incrocio con lo Young Boys, battuto sia all'andata che al ritorno; i 'Red Devils' hanno raccolto quattro punti con l'Atalanta, sconfitta a 'Old Trafford' e raggiunta sul pari in pieno recupero al 'Gewiss Stadium' dal solito Cristiano Ronaldo, autore di 5 reti in questa edizione della massima competizione continentale.

L'ultimo precedente alla seconda giornata del girone ha visto il Manchester United prevalere allo scadere per 2-1, mentre lo scorso 26 maggio è stato il Villarreal ad esultare in finale di Europa League dopo una lunghissima serie di calci di rigore.

In questa pagina troverete tutte le informazioni su Villarreal-Manchester United: dagli aggiornamenti sulle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la gara in diretta tv e streaming.

ORARIO VILLARREAL-MANCHESTER UNITED

Villarreal-Manchester United è in programma per martedì 23 novembre 2021 all'Estadio de la Cerámica di Villarreal, in Spagna. Calcio d'inizio fissato alle ore 18:45.

DOVE VEDERE VILLARREAL-MANCHESTER UNITED IN TV

La sfida tra Villarreal Manchester United sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport (numero 254 del satellite) e Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre).

Sarà possibile assistere all'incontro anche su smart tv tramite l'applicazione di Infinity +, servizio attivabile al costo di 7.99€ al mese e incluso nell'offerta di Tim Vision.

VILLARREAL-MANCHESTER UNITED IN DIRETTA STREAMING

Gli abbonati Sky potranno godere dello streaming di Villarreal-Manchester United attraverso l'applicazione di Sky Go, fruibile su pc, smartphone e tablet per sistemi iOS e Android.

Su NOW, invece, sarà possibile selezionare l'evento dopo aver sottoscritto un abbonamento tra quelli offerti dal sito.

Infinity + raggiungibile da pc semplicemente collegandosi al sito ufficiale, oppure con l'app disponibile per i dispositivi portatili.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sky e Infinity + non hanno ancora comunicato i nomi di coloro che racconteranno le emozioni di Villarreal-Manchester United.

IN DIRETTA SU GOAL

Qui sul nostro sito potrete seguire tutta la marcia d'avvicinamento al fischio d'inizio di Villarreal-Manchester United, a partire dall'annuncio delle formazioni e fino al racconto in tempo reale e dettagliato delle azioni più importanti del match di Champions League.

PROBABILI FORMAZIONI VILLARREAL-MANCHESTER UNITED

Emery ancora senza l'infortunato Gerard Moreno, l'uomo più carismatico dell'attacco: Danjuma e Dia in tandem. Conferma per Pino sull'out di destra, Albiol guida la retroguardia davanti alla porta di Rulli.

Carrick, subentrato all'esonerato Solskjaer, deve fare a meno degli indisponibili Varane e Pogba: Fred accanto a McTominay a centrocampo, Lindelöf con Maguire al centro della difesa. Ronaldo terminale offensivo di riferimento.

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Gaspar, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Pino, Parejo, Capoue, Coquelin; Danjuma, Dia. All: Emery

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Sancho, Bruno Fernandes, Rashford; Ronaldo. All: Carrick