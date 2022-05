Villarreal-Liverpool dove vederla: Sky, Mediaset, Amazon Prime Video? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

VILLARREAL-LIVERPOOL: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

L'Estadio de la Ceramica si prepara a decretare la prima finalista della Champions League 2021/2022.

Il Villarreal ospita il Liverpool nel match che vale il secondo atto delle semifinali della massima rassegna continentale: chi passa potrà giocarsi la possibilità di sollevare al cielo la coppa dalle grandi orecchi il prossimo 28 maggio a Parigi. Le due squadre si presentano alla notte decisiva con l'inerzia della qualificazione che pende decisamente dalla parte dei Reds.

Ad Anfield, infatti, la formazione di Klopp si è imposta con un netto 2-0 frutto dell'autorete di Estupiñan e del goal di Mané. Risultato che chiama gli spagnoli all'impresa titanica: la truppa Emery dovrà vincere con tre goal di scarto per centrare la prima finale della sua storia o almeno con due per prolungare la contesa ai supplementari.

Per il Liverpool, invece, si tratterebbe della finale di Champions numero dieci nella sua storia calcistica. Delle nove disputate, gli inglesi ne hanno vinte sei: l'ultima nel 2019 contro il Tottenham.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Villarreal-Liverpool: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO VILLARREAL-LIVERPOOL

Villarreal-Liverpool verrà disputata martedì 3 maggio 2022 a l'Estadio de La Ceramica di Vila-real. Il calcio d'inizio è stato fissato alle ore 21.00.

DOVE VEDERE VILLARREAL-LIVERPOOL IN TV

La semifinale di ritorno di Champions League tra Villarreal e Liverpool verrà trasmessa in diretta e in chiaro su Mediaset, e il canale sul quale sarà possibile seguire la partita sarà Canale 5.

Match in diretta anche su Sky ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 4K e Sky Sport (251 del satellite).

VILLARREAL-LIVERPOOL IN DIRETTA STREAMING

Si potrà seguire Villarreal-Liverpool anche in diretta streaming collegandosi al sito di Sportmediaset o abbonandosi a Mediaset Infinity.

I clienti Sky potranno ricorrere al servizio Sky Go scaricando l'app su dispositivi mobili o collegandosi al sito ufficiale. Infine, c'è l'opzione NOW, il servizio streaming on demand di Sky: acquistando il pacchetto 'Sport' sarà poi possibile selezionare la diretta della partita.

Il racconto di Villarreal-Liverpool sarà disponibile anche su GOAL grazie alla tradizionale diretta testuale del match.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Mediaset e Sky non hanno ancora comunicato a chi verrà affidata la telecronaca e il commento tecnico del match.

PROBABILI FORMAZIONI VILLARREAL-LIVERPOOL

Emery dovrebbe recuperare sia Yeremi Pino che Gerard Moreno, pronti a ritrovare le rispettive collocazioni sulla fascia destra e in attacco. A completare il tandem avanzato ci sarà Danjuma. In mediana Capoue e Parejo con Lo Celso largo. In difesa Fotyh, Albiol, Pau Torres e Estupiñan davanti a Rulli.

Classico 4-3-3 per il Liverpool con Mané riferimento centrale del tridente impreziosito da Salah e Diaz. A centrocampo piovono conferme con il trio formato da Henderson, Fabinho e Thiago Alcantara. In difesa, Konaté al fianco di van Dijk, mentre sulle fasce toccherà ad Alexander-Arnold e Robertson.

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupiñan; Yeremi Pino, Capoue, Parejo, Lo Celso; Gerard Moreno, Danjuma. All. Unai Emery

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Mané, Diaz. All. Klopp