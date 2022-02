VILLAREAL-JUVENTUS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Villarreal-Juventus

Data: 22 febbraio 2022

22 febbraio 2022 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Canale 5, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 252 satellite)

Canale 5, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 252 satellite) Streaming: Mediaset Play, sportmediaset.it, SkyGo, NOW, Infinity+

La Champions League della Juventus riparte contro il Villarreal, avversario dei bianconeri nell'andata degli ottavi di finale.

La squadra di Allegri si è qualificata come prima del Gruppo H davanti al Chelsea e finora ha perso una sola partita delle sei giocate in Champions League, proprio contro i Blues, vincendo le altre cinque.

Il Villarreal invece ha chiuso al secondo postodel Gruppo F dietro al Manchester United ma davanti all'Atalanta, estromessa proprio dagli spagnoli che hanno battuto i nerazzurri a Bergamo per 2-3 nell'ultima giornata della fase a gironi.

Il Villarreal torna a giocare gli ottavi di Champions League dopo 13 anni di assenza, mentre per la Juventus è l'ottava stagione consecutiva. Villarreal-Juventus è anche l'unica sfida degli ottavi di finale tra due squadre che prima di oggi non si sono mai affrontate tra loro.

Qui potrete trovare tutte le informazioni su Villarreal-Juventus, andata degli ottavi di finale di Champions League: dove vedere la partita in diretta tv e in diretta streaming e le formazioni.

ORARIO VILLARREAL-JUVENTUS

Villarreal-Juventus si giocherà nella serata di martedì 22 febbraio 2022 al 'Estadio de la Ceramica' di Vila-real. La gara è in programma alle ore 21.00.

DOVE VEDERE VILLARREAL-JUVENTUS IN TV

Villarreal-Juventus sarà visibile in diretta tv e in chiaro, senza bisogno di avere un abbonamento, su Mediaset, e in particolare su Canale 5.

Gli abbonati a Sky Sport potranno seguire Villarreal-Juventus anche in diretta tv sul satellite, ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e sul numero 252 del satellite.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La sfida tra Villarreal e Juventus sarà raccontata su Canale 5 da Pierluigi Pardo, con commento tecnico di Massimo Paganin. Su Sky Sport, invece, la coppia di telecronisti sarà Federico Zancan-Giancarlo Marocchi.

VILLARREAL-JUVENTUS IN DIRETTA STREAMING

Villarreal-Juventus sarà visibile in diretta streaming su Mediaset Play - accedendo al sito tramite pc o scaricando l'app - oppure sul sito di Sportmediaset.

Sarà possibile vedere Villarreal-Juventus in diretta streaming anche sull'app SkyGo, solo per gli abbonati a Sky, tramite pc, smartphone o tablet.

Un'altra alternativa per guardare Villarreal-Juventus in diretta streaming è NOW, il servizio live e on demand di Sky che trasmette il meglio della programmazione.

Infine, sempre gli abbonati, potranno vedere Villarreal-Juventus su Infinity+.

FORMAZIONI UFFICIALI VILLARREAL-JUVENTUS

Albiol, ex Napoli, guida la difesa del Villarreal che non potrà contare sul bomber Gerard Moreno. In attacco quindi tocca all'ultimo arrivato Lo Celso affiancare Danjuma. Capoue e Parejo in mezzo al campo.

Emergenza in difesa per Allegri che deve fare a meno di Bonucci, Chiellini e Rugani ma rispetto alla gara di campionato recupera Danilo, probabilmente schierato come centrale accanto a De Ligt. Cuadrado confermato come terzino destro mentre sulla sinistra De Sciglio è favorito rispetto ad Alex Sandro. A centrocampo ballottaggio tra Arthur e Locatelli, in attacco non ci sarà Dybala. Insieme a Vlahovic e Morata potrebbe quindi giocare McKennie.

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Chukwueze, Capoue, Parejo, Alberto Moreno; Danjuma, Lo Celso.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Danilo, de Ligt, De Sciglio; Zakaria, Arthur, Rabiot; McKennie, Vlahovic, Morata.