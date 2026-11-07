Come guardare Villarreal-Getafe con una VPN

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Presentazione della partita

LaLiga - Game Week 12 8 nov 2026 - 12:30 Estadio de la Ceramica

Il Villarreal ospita il Getafe all’Estadio de la Ceramica in una sfida di Liga che vede le due squadre attraversare momenti diversi, ma entrambi complicati. Il Sottomarino giallo è decimo in classifica e vuole riscattarsi davanti al proprio pubblico dopo una settimana turbolenta.

Le recenti serate europee del Villarreal sono state durissime. Il 6-0 subito contro il Paris Saint-Germain in Champions League, con quattro goal incassati nei primi 17 minuti, ha lasciato alla squadra di Inigo Perez molti interrogativi a cui rispondere. La sconfitta per 0-1 contro l’Espanyol nell’ultima partita di Liga ha aumentato la pressione in vista di questo fine settimana.

Il Getafe arriva alla sfida al 13° posto e con i propri problemi. La squadra di Pepe Bordalas è stata battuta 1-0 dal Brighton giovedì in Conference League, un risultato che ha prolungato una serie recente di risultati altalenanti nelle varie competizioni.

Il Getafe ha però dimostrato di saper ottenere risultati quando conta. La vittoria per 3-1 sul Siviglia in Liga, arrivata pochi giorni prima della sconfitta contro il Brighton, ha mostrato che Bordalas sa organizzare la squadra per colpire gli avversari in contropiede. Il Getafe cercherà di sfruttare qualsiasi incertezza difensiva del Villarreal in questa partita.

Anche i precedenti rendono la sfida più interessante. Il Villarreal ha vinto 2-0 l’ultimo confronto tra le due squadre, ma il Getafe si era imposto in quello precedente. Nessuna delle due può sottovalutare l’altra.

Per chi vuole seguire tutta la partita, ecco tutto quello che c’è da sapere su come guardare Villarreal-Getafe in diretta.

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