Villarreal, calvario finito per Bruno Soriano: torna in campo dopo tre anni

Aveva giocato Euro 2016 con la Spagna, poi il calvario di infortuni e due operazioni: Bruno Soriano torna in campo dopo tre anni di assenza.

Una bella storia di calcio, un esempio di forza mentale: Bruno Soriano commuove tutto l'ambiente del tornando a giocare una partita ufficiale tre anni dopo l'ultima volta. Il giocatore spagnolo ha così messo alle spalle un lunghissimo calvario di infortuni all'età di 36 anni.

Una vera e propria bandiera del club, presente a Euro 2016 con la maglia della : poi una serie interminabile di problemi fisici e due operazioni. Tanti avrebbero mollato, non Bruno Soriano: che a 36 anni torna a correre sul rettangolo di gioco.

Sí, ganar es muy importante, pero que tu gente te reciba así... 😍



¡Te lo mereces, capitán 💛!



Así ha sido la ovación que se ha llevado Bruno Soriano en el vestuario tras su esperado regreso. #VuelveBruno



👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏 pic.twitter.com/Lr78w5EY9P — Villarreal CF (@VillarrealCF) June 22, 2020

Il classe '84 è entrato nel finale del match pareggiato contro il 2-2 strappando gli applausi di tutti i compagni e dello staff, che gli hanno tributato una vera e propria standing ovation all'interno dello spogliatoio.

Al fischio finale il diretto interessato si è mostrato visibilmente commosso: "Ho avuto tanti incubi, ma non mi sono mai arreso". Oltre 400 presenze con il Villarreal, Bruno è tornato in campo dopo 1128 senza gare ufficiali: non giocava da maggio 2017, ora la luce in fondo al tunnel.