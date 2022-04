VILLARREAL-BAYERN MONACO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Villarreal-Bayern Monaco

Villarreal-Bayern Monaco Data: 6 Aprile 2022

6 Aprile 2022 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Football (203 del satellite), Sky Sport (251), Infinity +

Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Football (203 del satellite), Sky Sport (251), Streaming: Sky Go, NOW, Infinity +

Dopo aver eliminato la Juventus negli ottavi di finale, il Villarreal di Unai Emery punta a fare un altro scalpo d’eccellenza: il Submarino Amarillo se la deve vedere contro il Bayern Monaco nei quarti.

Lo 0-3 dell’Allianz Stadium è uno dei traguardi storici dei campioni dell’Europa League in carica, che vivono un momento poco felice nella Liga con 3 sconfitte nelle ultime 4 e un settimo posto che non può accontentare Gerard Moreno e compagni.

Dopo lo 0-3 con la Juve sono arrivate due sconfitte, senza nemmeno riuscire a trovare un goal.

Il Bayern di contro viene da due poker consecutivi a Union e Friburgo, oltre ai 7 goal rifilati al Salisburgo nel ritorno degli ottavi di finale all'Allianz Arena, dopo l’1-1 dell’andata.

Fari puntati ovviamente su Lewandowski, capocannoniere della competizione con 12 reti segnate nelle scorse 8 partite.

Qui potete trovare tutto ciò che c'è da sapere su Villarreal-Bayern Monaco, dalle ultime sulle formazioni a dove vedere il match in tv e streaming.

ORARIO VILLARREAL-BAYERN MONACO

Villarreal-Bayern Monacco si disputerà mercoledì 6 aprile 2022 alle ore 21.00 all'Estadio de la Ceramica. La gara è valida per i quarti di finale di Champions League. Ritorno il 12 a campi invertiti.

DOVE VEDERE VILLARREAL-BAYERN MONACO IN TV

Villarreal-Bayern Monaco sarà trasmessa da Sky, canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Football (203 del satellite), e Sky Sport (251 del satellite).

Il match sarà visibile anche su Infinity +, previo abbonamento, scaricando l'app sulla propria smart tv.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Non sono ancora stati comunicati i telecronisti di Villarreal e Bayern Monaco.

VILLARREAL-BAYERN MONACO IN DIRETTA STREAMING

Gli abbonati Sky potranno seguire Villarreal-Bayern Monaco attraverso Sky Go, attraverso l'app su smartphone, tablet, iPhone e iPad, oppure sul sito ufficiale della piattaforma da pc e notebook.

Il match potrà essere seguito anche su NOW, il servizio streaming live e on demand di Sky attraverso l'acquisto del pacchetto Sport, e su Infinity +, servizio della piattaforma streaming di Mediaset.

IN DIRETTA SU GOAL

Potrete seguire Villarreal-Bayern Monaco anche in diretta testuale su GOAL: tutti gli aggiornamenti sulla gara in tempo reale minuto per minuto sul nostro sito.

PROBABILI FORMAZIONI VILLARREAL-BAYERN MONACO

Emery lancia Pino a destra nel 4-4-2, con il recupero di Gerard Moreno che partirà titolare in attacco vicino a Danjuma.

Nagelsmann potrebbe tenersi Sané come primo cambio, preferendogli Gnabry. Difesa a tre che scala a quattro con Pavard a destra, in mezzo più Musiala di Goretzka, tornato a Friburgo. Assenti certi Davies, Tolisso e Choupo-Moting.

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth, Pau Torres, Albiol, Pedraza; Pino, Capoue, Parejo, Lo Celso; Danjuma, Gerard Moreno. All. Emery

BAYERN MONACO (3-4-2-1): Neuer; Upamecano, Süle, Hernandez; Pavard, Kimmich, Musiala, Coman; Gnabry, Müller; Lewandowski. All. Nagelsmann