Villarreal-Barcellona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Barcellona riparte da Villarreal dopo il pareggio contro l'Atletico Madrid: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

VILLARREAL-BARCELLONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 5 luglio 2020

5 luglio 2020 Orario: 22.00

22.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

Percorso in salita per il Barcellona che dovrà compiere una rimonta per confermarsi campione della : prossimo avversario il temibile Villarreal, reduce da un buon momento di forma.

Blaugrana a -4 dal capolista che ha sconfitto il Getafe grazie ad un rigore trasformato da Ramos: il 2-2 interno contro l'Atletico ha raffreddato le ambizioni di Messi e compagni, costretti a recuperare lo svantaggio nelle ultime cinque partite rimanenti.

Due vittorie consecutive per il 'Sottomarino Giallo' che si trova al quinto posto, a sole tre lunghezze dal quarto che vale l'accesso diretto alla , diventato improvvisamente un obiettivo alla portata.

Altre squadre

Successo di misura per il Barcellona nel match d'andata disputato al 'Camp Nou': di Griezmann e del neojuventino Arthur le marcature, inutile ai fini del risultato la gioia personale di Santi Cazorla.

In questa pagina tutte le informazioni su Villarreal-Barcellona: dalle notizie sulle formazioni a come vederla in tv e streaming.

ORARIO VILLARREAL-BARCELLONA

La partita tra Villarreal e Barcellona si gioca domenica 5 luglio allo 'Estadio de la Ceramica' di Villarreal. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 22 italiane. La gara si disputerà a porte chiuse per l'emergenza coronavirus.

Villarreal-Barcellona, come tutte le partite di Liga, verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN. Sarà quindi possibile seguire la gara attraverso smart tv compatibili con l’app, oppure collegando al proprio televisore una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, o dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

La gara sarà ovviamente visibile anche in diretta su pc, tablet e smartphone collegandosi al sito di DAZN o scaricando l'app sul proprio dispositivo portatile.

Torna dal primo minuto Griezmann a completare il tridente con Suarez e Messi: a centrocampo possibile turnover per Rakitic, che lascia spazio a Sergi Roberto. Inamovibile Busquets davanti alla difesa, che è confermata in blocco con la coppia Pique-Lenglet.

L'articolo prosegue qui sotto

Sarà ancora l'ex rossonero Bacca a guidare il reparto offensivo della squadra di casa accanto a Moreno, mentre Morlanes è il principale candidato per una maglia da titolare al posto di Trigueros. Gomez e Parra sugli esterni, mentre scalpita anche Cazorla. In difesa Albiol fa coppia con Torres, Pena e Moreno i due terzini a protezione della porta di Asenjo.

VILLARREAL (4-4-2): Asenjo; Pena, Albiol, Torres, Moreno; Gomez, Morlanes, Zambo Anguissa, Ontiveros Parra; Moreno, Bacca.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Pique, Lenglet, Alba; Vidal, Busquets, Sergi Roberto; Messi, Suarez, Griezmann.