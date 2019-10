Villarreal-Atletico, proposta alla RFEF: vogliono giocare a Miami

La Liga, con il parere favorevole di Villarreal e Atletico Madrid, vuole giocare la sfida dell'8 dicembre a Miami, negli Stati Uniti.

La scorsa stagione la ha provato ad 'esportare' una partita negli (era stata scelta - ), per una questione commerciale e di immagine generale. Il presidente Tebas non è riuscito nell'impresa, ma non si è dato per vinto e ci sta provando nuovamente adesso con la sfida tra e del prossimo 8 dicembre.

Come si legge sul sito del Villarreal, infatti, le due squadre con l'aiuto della Liga vogliono giocare la partita negli Stati Uniti, a Miami, precisamente all'Hard Rock Stadium.

"La Liga, insieme al Villarreal e all'Atletico Madrid, ha presentato oggi una richiesta formale alla Federazione spagnola di calcio (RFEF) per poter giocare il 6 dicembre 2019 alle 22:00 (le 16 locali), allo stadio Hard Rock di Miami (Florida, Stati Uniti), la partita Villarreal-Atletico Madrid, valida per la giornata numero 16 di Liga". "Questa richiesta fa parte della strategia della Liga per la crescita internazionale. I tifosi delle squadre di Liga sono contati in milioni in tutto il mondo. Avvicinare i club a questi tifosi rappresenta un'importante opportunità per connettersi con loro e continuare a lavorare per la sponsorizzazione globale. Questa crescita internazionale si traduce in un vantaggio per i club stessi, i loro giocatori, i loro tifosi, il calcio spagnolo ed il marchio più in generale".

Questo quindi il pensiero della Liga, dell'Atletico Madrid e del Villarreal. Adesso si aspetta di conoscere solo il responso definitivo della RFEF.