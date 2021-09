L'Atalanta debutta in Champions sul campo del Villarreal. Tutto sul match: da dove vederlo in tv e streaming, alle formazioni.

Per il terzo anno consecutivo l' Atalanta si affaccia sul palcoscenico della Champions League. I nerazzurri guidati da Gian Piero Gasperini sono stati inseriti nel girone F insieme a Manchester United, Villarreal e Young Boys.

Il percorso continentale dei nerazzurri inizierà in trasferta, proprio dalla casa del 'sottomarino giallo', fresco vincitore dell'ultima Europa League.

Nelle due precedenti apparizioni, la Dea si è fermata ai quarti di finale contro il PSG nell'edizione 2019-20 e agli ottavi nella scorsa stagione, estromessa dal Real Madrid.

La formazione allenata da Unai Emery, invece, ritrova i gironi di Champions dopo dieci anni di digiuno. L'ultima apparizione tra le migliori 32 del continente risale alla stagione 2011-12.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Villarreal-Atalanta: dalle formazioni , alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming .

Villarreal-Atalanta, match valevole per la prima giornata del gruppo F di Champions League, si giocherà a l'Estadio de la Ceramica di Vila-Real martedì 14 settembre. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 21.

La sfida tra Villarreal e Atalanta verrà trasmessa in diretta da Sky. Canali di riferimento sui quali sarà possibile vedere la partita, Sky Sport (numero 253 del satellite; 484 del digitale terrestre) e Sky Sport Arena (204 del satellite).

Gli abbonati Sky potranno seguire la diretta del match anche in streaming attraverso il servizio Sky Go , utilizzabile su dispositivi come pc o notebook (in questo caso sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale della piattaforma), o attraverso smartphone e tablet scaricando l'apposita app.

Un'alternativa è rappresentata da NOW il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre agli utenti che acquistano il pacchetto Sport, la possibilità di assistere alle sfide di Champions League.

La terza soluzione è rappresentata dalla novità Mediaset Infinity che trasmetterà in diretta streaming tutte le partite di Champions League acquisite e trasmesse da Sky.

Una volta sottoscritto il vostro abbonamento, il nuovo servizio è accessibile sia collegandosi al portale di riferimento che attraverso l’app dedicata alla quale ci si potrà connettere tramite pc, smartphone, tablet e console come PlayStation (4/5) o Xbox (One, One S, Serie X).

Il servizio è disponibile anche sulle Smart TV abilitate e attraverso dispositivi come Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Mandi, Estupinan; Pino, Trigueros, Capoue, A. Moreno; G. Moreno, Dia.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Zapata.