Il Villarreal perde Alberto Moreno: rottura del crociato, stagione finita

La sensazione che potesse trattarsi di un infortunio molto grave la si è avuta già sabato pomeriggio, quando nei primi minuti del secondo tempo della sfida contro l’Osasuna ha lasciato il campo in lacrime, ma dopo gli accertamenti medici del caso si è avuta anche la conferma definitiva: il Villarreal non potrà contare su Alberto Moreno nella fase finale di questa stagione.

A confermarlo è stato lo stesso club iberico attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale.

Parte médico: @18albertomp sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.



FORÇA, 𝗔𝗟𝗕𝗘𝗥𝗧𝗢💪💛!!!



👨‍⚕️ @AsisaSalud — Villarreal CF (@VillarrealCF) March 7, 2022

“Gli esami medici effettuati hanno confermato che Alberto Moreno ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il calciatore andaluso si è infortunato durante l’ultima partita di Liga contro l’Osasuna a El Sadar, giocata sabato scorso. Il giocatore sarà operato nei prossimi giorni dal dottor Ramón Cugat.

Il Villarreal CF manda un grande abbraccio ad Alberto Moreno e gli augura una pronta guarigione”.

Alberto Moreno, esterno sinistro classe 1992, in questa stagione ha totalizzato 35 presenze in tutte le compezioni, comprese 7 in Champions League.

Proprio la compagine guidata da Unai Emery il prossimo 16 marzo affronterà la Juventus nel ritorno degli ottavi di finale della massima competizione europea. Allo Stadium di Torino si ripartirà dall’1-1 maturato in Spagna.