Villarreal a trazione anteriore: 25 goal segnati nelle ultime 6 partite giocate

Continua il momento magico per il Villarreal. Il Sottomarino Giallo è reduce dalla vittoria per 5 a 0 ai danni del Levante in campionato, portando a 6 la sua striscia di successi consecutivi iniziata lo scorso dicembre.

La prima squadra a fare le spese degli uomini di Emery è stata l'Atalanta, sconfitta per 3-2 in casa in Champions League.

In seguito il Villarreal ha battuto per 2-0 il Rayo Vallecano, ne ha rifilati 7 all'Atletico Sanluqueno, 3 alla Real Sociedad e 5 all'Alaves prima del pokerissimo al Levante.

In totale sono 25 i goal segnati dagli spagnoli nelle ultime 6 partite disputate tra campionato e coppe. Un messaggio chiaro per la Juventus, prossima avversaria del Sottomarino Giallo in Champions League.