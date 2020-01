Villar verso la Roma, ma Pacheta rivela: "Ha perso 2kg per lo stress"

La , che si prepara ad abbracciare Ibañez e Carles Perez, è molto vicina anche a Gonzalo Villar, centrocampista dell'Elche. Il giocatore nella giornata di ieri non ha giocato la partita contro l'Almeria di Segunda Division, per precisa scelta del suo allenatore.

E proprio il tecnico dell'Elche, Pacheta, ha spiegato il motivo nel post-partita, come riportato da 'Informacion'.

"Se lo mettevo si sarebbe rotto. Pesa due chili in meno a causa dello stress per questa situazione. La decisione è stata mia, non volevo ferirlo in nessun modo".