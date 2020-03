Villar e i palleggi con la carta igienica: "Sto iniziando a perdere la testa"

Gonzalo Villar si diletta a palleggiare con un rotolo di carta igienica durante l'isolamento: "Sto perdendo la testa".

In tempo di campionato fermo, i giocatori possono dedicarsi a coltivare le proprie passioni oltre a continuare ad allenarsi: tra leggere un buon libro e giocare ai videogames, Gonzalo Villar ha scelto un passatempo del tutto particolare.

Il giovane centrocampista della ha pubblicato un video attraverso una Instagram Story, in cui si può vedere come si diverta a palleggiare con un rotolo di carta igienica in assenza del pallone.

"Sette giorni di isolamento in , inizio a perdere la testa".

Uno strano modo di tenersi in forma, in attesa che tutto torni alla normalità: poi sì che Villar potrà finalmente riutilizzare quell'oggetto sferico che a noi manca tantissimo.