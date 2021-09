I fratelli Villar vivono momenti opposti: Javi è andato in goal con il Real Madrid in Youth League mentre Gonzalo esulta sui social davanti la tv.

Javi segna, Gonzalo esulta. La famiglia Villar protagonista nel pomeriggio tra campo e social. Se da una parte il centrocampista della Roma non sta vivendo il miglior periodo della sua carriera, con zero minuti disputati in questa Serie A con 3 tribune (di cui due consecutive), il fratello minore è andato in rete nella sfida di Youth League tra il Real Madrid Under 19 e i pari età dello Sheriff Tiraspol, terminata col risultato di 4-1 in favore dei 'Blancos'.

Per Javi, centrocampista classe 2003, si tratta della prima rete con la maglia delle 'Merengues' dopo l'arrivo in estate dalle giovanili dell'Elche. Villar ha sbloccato il risultato al 37' del primo tempo con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo da sinistra.

In avvio di ripresa, il pari a sorpresa degli ospiti con l'autogoal di Ferrer ha riportato il risultato in equilibrio, prima del poker del Real Madrid con la doppietta di Iglesias Lois e il goal di Guerrero. La squadra di Hernan Perez sale a quota 4, dopo il pari conquistato all'esordio contro l'Inter.

Dopo la rete firmata dal fratello minore, Gonzalo Villar ha mostrato tutta la sua soddisfazione con il video del goal ripreso in tv pubblicato nelle stories sul suo profilo Instagram. "Vamos" ha scritto il centrocampista della Roma.

Dopo aver saltato appena 6 partite sotto la guida di Paulo Fonseca, l'ex Valencia ed Elche non è più fondamentale nello scacchiere tattico dei giallorossi e non sta riuscendo a ritagliarsi spazio da quando sulla panchina della formazione capitolina si è seduto José Mourinho. Nelle prime 9 gare ufficiali della stagione, Gonzalo Villar ha collezionato appena 69 minuti, tutti in Conference League (11 contro il Trabzonspor nei preliminari e 58 contro il CSKA Sofia nella gara d'esordio della fase a gironi).

Momento opposto per i fratelli Villar, con Javi che si sblocca con la maglia del Real Madrid e Gonzalo che esulta davanti la tv, in attesa di convincere lo 'Special One' a puntare su di lui e tornare a recitare un ruolo da protagonista con la maglia della Roma.