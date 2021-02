Villar e il problema del goal: non ha ancora segnato da quando è alla Roma

Il centrocampista spagnolo è diventato un punto fermo per Fonseca, ma non è ancora riuscito a sbloccare il conto: la 'colpa' è anche... di Veretout.

Gonzalo Villar è diventato centrale nella Roma di Paulo Fonseca. Nel giro di un anno, il talento arrivato dall'Elche nel gennaio 2020 si è ritagliato un ruolo da protagonista nella mediana giallorossa. Qualche comparsata lo scorso anno, tra campo e panchina, prima di diventare un titolare quest'anno.

Ha giocato dal primo minuto 13 delle ulltiime 15 partite di Serie A. E pensare che all'inizio della stagione sembrava ancora essere considerato una seconda linea. Dopo 7 panchine in Serie A e qualche presenza in Europa, è cambiato tutto.

Le sue doti in palleggio e protezione palla hanno rubato l'occhio a tanti spettatori. Il suo apporto in fase di impostazione nella Roma è fondamentale: sa gestire il ritmo del gioco e ha un'ottima visione, oltre che letture sempre puntuali. Eppure ha ancora un punto debole, apparentemente: quello del goal.

Per la verità, Villar non è mai stato un grande bomber. Un paio di goal in 40 presenze con l'Elche, lo stesso in 32 con la seconda squadra del Valencia. Poco altro. Certo giocare da centrocampista davanti alla difesa non concilia con un gran numero di marcature. Eppure, dopo 38 presenze, il suo conto di goal alla Roma è ancora a zero.

A referto è riuscito a mettere un assist - nella partita contro l'Inter, ha regalato a Mancini il 2-2 su azione da corner - ma ancora non ha trovato il goal. Anche perché, per sua stessa ammissione, la posizione in campo non favorisce particolarmente gli inserimenti.

Lo ha ammesso anche lui stesso in un'intervista concessa al 'Tempo', nella quale ha anche rivelato che se i goal non arrivano è anche 'colpa' del suo compagno di reparto Jordan Veretout.

"Da regista non ho molte occasioni per entrare in area, magari scarico il pallone, penso di inserirmi, alzo la testa e vedo Veretout che è già in area. A quel punto mi fermo perché devo pensare alla marcatura preventiva. Qualche volta prima della partita dico a Jordan di alternarci ogni tanto negli inserimenti, poi non lo fa mai e in area ci va sempre lui".

L'inclinazione al passaggio, comunque, fa parte fino in fondo del gioco di Villar, cresciuto in Spagna nell'epoca in cui il gioco di posizione era stato assorbito a pieno da tutti gli allenatori ispirati da Guardiola.

"È una cosa che ho dentro di me. Se vedo un compagno libero la passo, non calcio in porta. Ogni tanto dovrei essere un po’ più egoista".

Alla Roma, per ora, ai goal ci stanno pensando con una qual certa continuità i compagni di reparto come Veretout e Mkhitaryan, piuttosto che gli attaccanti come Dzeko e Mayoral. A Villar si chiede altro. Di certo, sembra il passo successivo e necessario per provare a diventare un centrocampista completo.