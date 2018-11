Villa verso il Vissel Kobe: può giocare con Iniesta e Podolski

Dopo aver annunciato l'addio a New York, David Villa può proseguire nel campionato giapponese, dove ha già una pretendente: il Vissel Kobe.

C'è un campione del Mondo su piazza, coi suoi quasi 37 anni (li compirà lunedì) ma anche col suo bel bagaglio d'esperienza e vita vissuta. Ed è dunque normale che David Villa, dopo aver detto addio al New York City, abbia già una pretendente: il Vissel Kobe.

Già, la formazione in cui milita un altro mostro sacro del calcio spagnolo come Andres Iniesta. E dove compare anche Lukas Podolski, pure lui campione del Mondo. Il Giappone come meta dopo gli Stati Uniti? Possibile, non ancora sicuro ma certamente probabile, secondo quanto sostiene l'emittente spagnola 'Cuatro'.

Lo stesso Villa, del resto, aveva già ammesso al momento di ufficializzare il proprio addio a New York che la sua avventura nel calcio non si sarebbe conclusa lì: "Ho deciso che è il momento giusto per cercare nuove opportunità".

L'opportunità giusta potrebbe dunque essere rappresentata dal Giappone e dal Vissel Kobe, destinato a concludere la J-League senza infamia e senza lode: a una giornata dal termine è undicesimo, con due punti di vantaggio sulla terzultima ma comunque - per gli scontri diretti che coinvolgono formazioni sottostanti in classifica - matematicamente impossibilitato a retrocedere.

Domani mattina, in diretta su DAZN a partire dalle ore 6 italiane, il Vissel Kobe disputerà l'ultimo turno contro il Vegalta Sendai tra le mura amiche. Poi sarà tempo di pensare alla nuova stagione. Magari con un Villa in più nel motore.