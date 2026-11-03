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Viking-Sabah FK: orario d'inizio
La partita tra Viking e Sabah FK inizierà il 4 novembre 2026 alle 21:00.
Viking-Sabah FK oggi in diretta: dove vederla in TV e streaming?
La partita di Champions League tra Viking e Sabah FK sarà trasmessa in diretta su DAZN. Gli abbonati potranno seguirla in streaming sulla piattaforma.
I temi della settimana: cos'è successo a Viking e Sabah FK?
Il Viking arriva a questa partita con un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare ufficiali. Nell'ultima ha perso 3:2 contro il Bodø/Glimt. In precedenza aveva ottenuto un successo per 3:1 contro il Tromsø. Nel complesso, in queste cinque partite il Viking ha segnato 14 goal e ne ha subiti 12.
Anche il Sabah FK ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte. L'ultima partita si è conclusa con un 3:2 contro il Turan Tovuz, questa volta con il Sabah FK sconfitto. Da segnalare, in positivo, il 2:0 contro lo Slavia Praga in Champions League. Nelle cinque partite il Sabah ha segnato sette goal e ne ha subiti sei.
Viking-Sabah FK: formazioni
Probabili formazioni Viking - Sabah FK
Formazione titolare
Allenatore
- M. Jensen
- V. Dambrauskas
Viking-Sabah FK: stato di forma
Viking-Sabah FK: bilancio degli scontri diretti
Viking-Sabah FK: le classifiche
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