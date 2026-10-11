Viking-Bayern Monaco: i dettagli della partita

Champions League - Game Week 2 13 ott 2026 - 15:00 Lyse Arena

Viking FK e FC Bayern Monaco scenderanno in campo il 13 ottobre 2026 alle 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

Il Viking ospita la corazzata tedesca a Stavanger

Il Viking FK, squadra norvegese, ospita i campioni di Germania del FC Bayern Monaco alla Lyse Arena per la seconda giornata della fase di campionato della UEFA Champions League 2026/27. Spinto dall'entusiasmo del pubblico di casa a Stavanger, il Viking punta a mettere alla prova la propria organizzazione difensiva contro una delle maggiori potenze offensive d'Europa. Per il Bayern Monaco di Vincent Kompany, la trasferta in Scandinavia è un'occasione per reagire dopo un rocambolesco pareggio in campionato e conquistare fin da subito una posizione di forza nella classifica di Champions League.

Getty Images

La vittoria esterna del Viking a Bergen

Il Viking FK arriva alla sfida europea di martedì con il morale alto dopo l'importante vittoria per 2-0 in casa dello SK Brann, ottenuta il 9 ottobre in Eliteserien. I gol di Henrik Heggheim (11') e Peter Christiansen (20') hanno indirizzato subito la partita, poi il Viking ha difeso il vantaggio con tenacia tattica nonostante un'espulsione nel secondo tempo. Con il capitano Zlatko Tripić, Henrik Heggheim ed Erik Botheim, la squadra norvegese affronta lo storico incontro di martedì forte dei risultati e della fiducia acquisita.

Getty Images

La potenza offensiva del Bayern: 30 tiri nella rocambolesca sfida con l'Augsburg

Il Bayern Monaco arriva in Norvegia dopo il rocambolesco 2-2 in casa del FC Augsburg, ottenuto il 10 ottobre in Bundesliga. Pur avendo dominato il possesso palla e totalizzato 30 tiri, con quattro gol annullati, Ismael Saibari e Nathaniel Brown sono andati a segno, serviti in entrambi i casi dal capitano Harry Kane. Con un reparto offensivo che comprende Michael Olise, Luis Díaz e Harry Kane, la squadra di Kompany dispone di un'enorme potenza di fuoco per rendersi pericolosa fin dal fischio d'inizio.

La sfida alla Lyse Arena

Sul piano tattico, la partita di martedì propone un confronto intenso tra il pressing alto e incessante del Bayern e l'assetto difensivo basso del Viking, pronto a ripartire in contropiede. Il Bayern Monaco cercherà di dettare i ritmi nella zona centrale con Joshua Kimmich e Aleksandar Pavlović, mentre Michael Olise e Luis Díaz proveranno a puntare i terzini nell'uno contro uno. Il Viking FK, invece, si affiderà alla disciplina di Joe Bell e Gianni Stensness in mezzo al campo per assorbire la pressione e servire Peter Christiansen nelle ripartenze rapide. Con punti importanti per la fase di Champions League in palio, la sfida di martedì promette spettacolo europeo a Stavanger.

Notizie dalle squadre e rose

Il Viking è allenato da Morten Jensen, ma al momento non sono disponibili informazioni confermate su infortuni o squalifiche nella squadra di casa in vista della partita. Sono attesi aggiornamenti più a ridosso del calcio d'inizio.

Vincent Kompany guida il Bayern Monaco e neppure per la squadra ospite sono attualmente disponibili informazioni confermate su infortuni o squalifiche. Le notizie sulla squadra saranno aggiornate man mano che emergeranno prima della partita.

Stato di forma

Il Viking ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è il successo per 3-0 contro il Madla in coppa il 1° ottobre; in Eliteserien ha inoltre battuto il Kristiansund BK con un netto 8-1. L'unica sconfitta di questa serie è arrivata in Champions League contro il VfB Stuttgart, per 3-1. Nelle cinque partite il Viking ha segnato 15 gol e ne ha subiti sei.

Il Bayern Monaco ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, pareggiando la restante. La sua uscita più recente è stata la netta vittoria per 7-0 contro l'Union Berlin in Bundesliga; nello stesso periodo ha battuto anche il Bodø/Glimt per 5-0 in Champions League. Gli unici punti persi sono arrivati nello 0-0 in casa dello Schalke 04. In quelle cinque partite il Bayern ha segnato 17 gol e ne ha subito soltanto uno.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti recenti tra Viking e Bayern Monaco. Questa partita rappresenta un raro incontro ufficiale tra i due club.