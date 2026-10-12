Viking-Bayern Monaco: i dettagli della partita

Champions League - Game Week 2 13 ott 2026 - 15:00 Lyse Arena

Viking FK e FC Bayern Monaco scenderanno in campo il 13 ottobre 2026 alle 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

Il Viking ospita la corazzata tedesca a Stavanger

Il Viking FK ospita i campioni di Germania del FC Bayern Monaco alla Lyse Arena per la seconda giornata della fase di campionato della UEFA Champions League 2026/27. Spinto dal calore del pubblico di Stavanger, il Viking punta a mettere alla prova la propria organizzazione difensiva contro uno degli attacchi più forti d'Europa. Per il Bayern Monaco di Vincent Kompany, la trasferta in Scandinavia offre l'occasione di reagire dopo un rocambolesco pareggio in campionato e di imporsi fin dalle prime giornate nella classifica di Champions League.

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La vittoria del Viking in trasferta a Bergen

Il Viking FK arriva alla sfida europea di martedì con il morale alto dopo il convincente successo per 2-0 in casa dello SK Brann, ottenuto il 9 ottobre in Eliteserien. I gol in apertura di Henrik Heggheim (11') e Peter Christiansen (20') hanno indirizzato la partita, poi il Viking ha difeso il vantaggio con determinazione tattica nonostante un'espulsione nel secondo tempo. Con il capitano Zlatko Tripić, Henrik Heggheim ed Erik Botheim, la formazione norvegese affronta lo storico incontro di martedì con slancio e fiducia.

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La forza offensiva del Bayern: 30 tiri nella spettacolare sfida con l'Augsburg

Il Bayern Monaco arriva in Norvegia dopo il rocambolesco 2-2 in trasferta contro il FC Augsburg in Bundesliga, il 10 ottobre. Nonostante il dominio nel possesso palla, 30 tiri e quattro reti annullate, Ismael Saibari e Nathaniel Brown sono andati a segno, entrambi su assist del capitano Harry Kane. Con un reparto offensivo che comprende Michael Olise, Luis Díaz e Harry Kane, la squadra di Kompany dispone di un'enorme potenza di fuoco e può rendersi pericolosa fin dal fischio d'inizio.

La sfida alla Lyse Arena

Sul piano tattico, la sfida di martedì mette di fronte il pressing alto e incessante del Bayern e l'assetto difensivo basso del Viking, pronto a colpire in contropiede. Il Bayern Monaco cercherà di dettare i ritmi nella zona centrale con Joshua Kimmich e Aleksandar Pavlović, sfruttando Michael Olise e Luis Díaz per creare duelli individuali con i terzini avversari. Il Viking FK, invece, si affiderà alla disciplina di Joe Bell e Gianni Stensness in mezzo al campo per assorbire la pressione e servire Peter Christiansen nelle rapide ripartenze. Con punti importanti per la fase di Champions League in palio, la partita di martedì promette una sfida europea avvincente a Stavanger.

Le possibili formazioni

Viking FK: Ostbo; Heggheim, Stensness, Falchener, Haugen; Bjordal, Bell, Askildsen, Tripic; Christiansen, Botheim

Bayern Monaco: Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Davies; Kimmich, Pavlovic; Olise, Saibari, Diaz; Kane

Notizie sulle squadre e rose

Il Viking è allenato da Morten Jensen, ma al momento non sono disponibili informazioni confermate su infortuni o squalifiche nella squadra di casa in vista della partita. Sono attesi aggiornamenti più a ridosso del calcio d'inizio.

Vincent Kompany guida il Bayern Monaco e, anche per la squadra ospite, al momento non sono disponibili informazioni confermate su infortuni o squalifiche. Le notizie sulla formazione saranno aggiornate non appena emergeranno novità prima della partita.

Stato di forma

Il Viking ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è il successo per 3-0 sul Madla in coppa il 1° ottobre; in questo periodo ha anche conquistato una convincente vittoria per 8-1 sul Kristiansund BK in Eliteserien. L'unica sconfitta della serie è arrivata contro il VfB Stuttgart, con il 3-1 subito in Champions League. Nelle cinque gare, il Viking ha segnato 15 gol e ne ha subiti sei.

Il Bayern Monaco ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, pareggiando la restante. Nell'impegno più recente ha travolto l'Union Berlin per 7-0 in Bundesliga e, nello stesso periodo, ha battuto anche il Bodø/Glimt per 5-0 in Champions League. Gli unici punti persi sono arrivati con lo 0-0 sul campo dello Schalke 04. In queste cinque partite il Bayern ha segnato 17 gol e ne ha subito soltanto uno.

I precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti recenti tra Viking e Bayern Monaco. Si tratta di un raro incontro ufficiale tra i due club.