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Champions League
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Viking-Bayern Monaco, l’anteprima della sfida di UEFA Champions League: tutto quello che c’è da sapere

Viking vs Bayern Monaco
Champions League
Viking
Bayern Monaco

Analisi completa della sfida tra Viking FK e FC Bayern Munich in Champions League. Esaminiamo gli ultimi risultati nei rispettivi campionati, lo stato di forma delle due squadre e i temi principali in vista della gara della seconda giornata, in programma martedì sera alla Lyse Arena di Stavanger.

Viking-Bayern Monaco: i dettagli della partita

crest
Champions League - Game Week 2
Lyse Arena

Viking FK e FC Bayern Monaco scenderanno in campo il 13 ottobre 2026 alle 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

Il Viking ospita la corazzata tedesca a Stavanger

Il Viking FK ospita i campioni di Germania del FC Bayern Monaco alla Lyse Arena per la seconda giornata della fase di campionato della UEFA Champions League 2026/27. Spinto dal calore del pubblico di Stavanger, il Viking punta a mettere alla prova la propria organizzazione difensiva contro uno degli attacchi più forti d'Europa. Per il Bayern Monaco di Vincent Kompany, la trasferta in Scandinavia offre l'occasione di reagire dopo un rocambolesco pareggio in campionato e di imporsi fin dalle prime giornate nella classifica di Champions League.

VfB Stuttgart v Viking FK - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images

La vittoria del Viking in trasferta a Bergen

Il Viking FK arriva alla sfida europea di martedì con il morale alto dopo il convincente successo per 2-0 in casa dello SK Brann, ottenuto il 9 ottobre in Eliteserien. I gol in apertura di Henrik Heggheim (11') e Peter Christiansen (20') hanno indirizzato la partita, poi il Viking ha difeso il vantaggio con determinazione tattica nonostante un'espulsione nel secondo tempo. Con il capitano Zlatko Tripić, Henrik Heggheim ed Erik Botheim, la formazione norvegese affronta lo storico incontro di martedì con slancio e fiducia.

FBL-GER-BUNDESLIGA-AUGSBURG-BAYERN MUNICHGetty Images

La forza offensiva del Bayern: 30 tiri nella spettacolare sfida con l'Augsburg

Il Bayern Monaco arriva in Norvegia dopo il rocambolesco 2-2 in trasferta contro il FC Augsburg in Bundesliga, il 10 ottobre. Nonostante il dominio nel possesso palla, 30 tiri e quattro reti annullate, Ismael Saibari e Nathaniel Brown sono andati a segno, entrambi su assist del capitano Harry Kane. Con un reparto offensivo che comprende Michael Olise, Luis Díaz e Harry Kane, la squadra di Kompany dispone di un'enorme potenza di fuoco e può rendersi pericolosa fin dal fischio d'inizio.

La sfida alla Lyse Arena

Sul piano tattico, la sfida di martedì mette di fronte il pressing alto e incessante del Bayern e l'assetto difensivo basso del Viking, pronto a colpire in contropiede. Il Bayern Monaco cercherà di dettare i ritmi nella zona centrale con Joshua Kimmich e Aleksandar Pavlović, sfruttando Michael Olise e Luis Díaz per creare duelli individuali con i terzini avversari. Il Viking FK, invece, si affiderà alla disciplina di Joe Bell e Gianni Stensness in mezzo al campo per assorbire la pressione e servire Peter Christiansen nelle rapide ripartenze. Con punti importanti per la fase di Champions League in palio, la partita di martedì promette una sfida europea avvincente a Stavanger.

Le possibili formazioni

Viking FK: Ostbo; Heggheim, Stensness, Falchener, Haugen; Bjordal, Bell, Askildsen, Tripic; Christiansen, Botheim

Bayern Monaco: Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Davies; Kimmich, Pavlovic; Olise, Saibari, Diaz; Kane

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Viking - Bayern Monaco

4-3-3
Viking crest
Viking
VIK
Formazione
Bayern Monaco crest
Bayern Monaco
FCB
4-2-3-1
A. OestboeA. OestboeK. HaugenK. HaugenG. StensnessG. StensnessJ. DalandJ. DalandH. HeggheimH. HeggheimT. MoiT. MoiO. VistedO. VistedJ. BellJ. BellZ. TripicZ. TripicP. ChristiansenP. Christiansenteam-logoH. BjoerdalM. NeuerM. NeuerJ. TahJ. TahK. LaimerK. LaimerD. UpamecanoD. UpamecanoA. DaviesA. DaviesL. DiazL. DiazT. BischofT. BischofA. PavlovicA. PavlovicM. OliseM. OliseJ. KimmichJ. KimmichH. KaneH. Kane
Bayern Monaco crest
Bayern Monaco
FCB
4-3-3
Viking

Formazione titolare

Bayern Monaco

Allenatore

  • M. Jensen
  • V. Kompany

Il Viking è allenato da Morten Jensen, ma al momento non sono disponibili informazioni confermate su infortuni o squalifiche nella squadra di casa in vista della partita. Sono attesi aggiornamenti più a ridosso del calcio d'inizio.

Vincent Kompany guida il Bayern Monaco e, anche per la squadra ospite, al momento non sono disponibili informazioni confermate su infortuni o squalifiche. Le notizie sulla formazione saranno aggiornate non appena emergeranno novità prima della partita.

Stato di forma

VIK

VIK - Forma

VFB
S3-1
KBK
V8-1
LIL
V3-0
MAD
V0-3
BRA
V0-2
Gol segnato (subito)
17/4
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
FCB

FCB - Forma

S04
D0-0
BOD
V5-0
ELV
V1-2
FCU
V7-0
FCA
D2-2
Gol segnato (subito)
16/3
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Il Viking ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è il successo per 3-0 sul Madla in coppa il 1° ottobre; in questo periodo ha anche conquistato una convincente vittoria per 8-1 sul Kristiansund BK in Eliteserien. L'unica sconfitta della serie è arrivata contro il VfB Stuttgart, con il 3-1 subito in Champions League. Nelle cinque gare, il Viking ha segnato 15 gol e ne ha subiti sei.

Il Bayern Monaco ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, pareggiando la restante. Nell'impegno più recente ha travolto l'Union Berlin per 7-0 in Bundesliga e, nello stesso periodo, ha battuto anche il Bodø/Glimt per 5-0 in Champions League. Gli unici punti persi sono arrivati con lo 0-0 sul campo dello Schalke 04. In queste cinque partite il Bayern ha segnato 17 gol e ne ha subito soltanto uno.

I precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti recenti tra Viking e Bayern Monaco. Si tratta di un raro incontro ufficiale tra i due club.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
2
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
110050+53
V
3
BarcellonaBarcellonaBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
110031+23
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AteneAEK AteneAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
19
PSVPSVPSV
10101101
D
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
S
22
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
S
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
S
22
LilleLilleLIL
100123-10
S
25
InterInterINT
100112-10
S
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
S
27
LASKLASKLAS
100101-10
S
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
S
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
S
29
VikingVikingVIK
100113-20
S
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
S
32
RB LipsiaRB LipsiaRBL
100114-30
S
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
S
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
S
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
S
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
S
Qualificato agli ottavi di finale

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