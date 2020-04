Vietato sputare in campo: la FIFA pensa al cartellino giallo

Vietato sputare sul terreno di gioco durante una partita. Il calcio potrebbe ripartire anche da qui. E, per chi lo fa, il rischio di un cartellino giallo. Questo avrebbe stabilito la FIFA in una riunione svoltasi ieri.

Michael D’Hooghe, Presidente della Commissione Medica, ha spiegato al 'Telegraph' quali potrebbero essere i procedimenti che verranno attuati.

“È una pratica diffusa nel calcio e non è molto igienica, quindi quando si ricomincerà a giocare penso che vada evitata al massimo. La questione è come: forse chi sputa potrebbe essere ammonito. Sputare non è igienico e può essere veicolo di contagio del Coronavirus, visto che la saliva potrebbe rimanere sul campo per ore”.