Vietati i voli tra Spagna e Italia: Roma-Siviglia e Inter-Getafe a rischio

Il decreto del Governo spagnolo ferma i voli tra Italia e Spagna: i due ottavi di finale di Europa League potrebbero essere rimandati.

Il Decreto Legge del Governo spagnolo emanato oggi pomeriggio mette a rischio, ancora una volta, gli ottavi di finale di che coinvolgono e , rispettivamente contro e . Sono stati infatti vietati i voli diretti tra e .

Il decreto sarà valido dalla mezzanotte dell’11 marzo fino al 25 marzo, ovvero per due settimane. Quelle in cui i club iberici dovrebbero volare in Italia e, viceversa, gli italiani nella penisola Iberica. A questo punto tocca all’UEFA trovare una soluzione.

Il presidente del Getafe, Angel Torres, in una conferenza stampa ha fatto chiarezza sulla situazione, spiegando che i club sono in costante contatto con l’UEFA e che una decisione verrà presa nelle prossime ore.

“Il governo spagnolo è stato chiaro, vedremo cosa deciderà quello italiano. O voliamo, o si sospende. Non sono un medico, non so dire nulla finché non ci sarà qualcosa di definitivo. Ogni giorno è più complicato, vedremo cosa ci consigliano di fare gli specialisti. L’UEFA al momento non ha detto nulla, siamo in contatto diretto con una commissione, nelle prossime ore si deciderà".

Tra le partite a rischio c'è anche - , partita di Youth League in programma domani a .