Vieri ricorda il 5 maggio: "La mazzata più grande della nostra vita"

Christian Vieri e Ronaldo ancora sconvolti dal 5 maggio della stagione 2001/02, l'attaccante italiano: "Mentalmente ci ha distrutto".

Ospite al 'Festival dello Sport' a Trento, Christian Vieri ha parlato del suo glorioso passato insieme al Fenomeno Ronaldo, suo ex compagno di squadra e grande amico. I due hanno ricordato quel famoso 5 maggio, che tanto male ha fatto ai tifosi dell' .

Ai microfoni dei giornalisti, l'ex attaccante di e Inter ha definito quel giorno come uno dei più brutti della sua vita:

"La mazzata più grande della nostra vita. Ci ho pensato milioni di volte, anche di notte, anche nell'estate scorsa alla Bobo Summer Cup, ne ho parlato con Recoba fino alle 6 di mattina".

Sono ancora sotto gli occhi dei tifosi meno giovani le lacrime del Fenomeno in quel drammatico finale di stagione per i colori nerazzurri: anche il brasiliano si è mostrato ancora sconvolto al ricordo di quel dramma sportivo che nella stagione 2001/02 ha regalato lo Scudetto alla in un rocambolesco sorpasso.