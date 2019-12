Vieri polemico su Inter-Barcellona: "Arbitraggio scandaloso nonostante il Var"

L'ex attaccante dell'Inter ha parlato del match col Barcellona:"Peccato per il secondo tempo perché Lukaku ha avuto due occasioni. È mancato il goal".

L'eliminazione dell' in dopo l'inaspettata sconfitta rimediata a 'San Siro' contro un rimaneggiato dal turnover è l'argomento principe di oggi. Anche l'ex nerazzurro Christian Vieri si è inserito nel dibattito.

L'ex attaccante dell'Inter è intervenuto nel post partita di 'Sportmediaset' analizzando la sconfitta dei nerazzurri contro i blaugrana e trovando nella stanchezza una scusante per la gara che hanno disputato gli uomini di Antonio Conte.

"C'è una grandissima delusione. Il gioco lo ha tenuto in mano quasi sempre il Barcellona, peccato per il secondo tempo perché Lukaku ha avuto una, due occasioni e se fai gol lì, anche se non hai giocato una buonissima partita e il Barcellona è stato superiore a livello di gioco, potevi portarla via. Ci sta un po' di stanchezza. Non sono stati brillantissimi a livello di gioco ma tre, quattro occasioni le hanno avute. Peccato perché se riuscivano a far gol sull’1-1 sarebbe stato diverso".

Anche per Bobo Vieri gli errori di Lukaku sono stati fatali, rimanendo sulla falsa riga di Fabio Capello che ha indicato il belga come il principale colpevole della disfatta. Secondo Vieri, però, anche l'arbitraggio non è stato dei migliori ed ha inciso sull'esito infausto della partita e della qualificazione dei nerazzurri.