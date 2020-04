Vieri e Zanetti raccontano Cuper: "Ci fece fare 80 volte il campo il secondo giorno"

I due ex nerazzurri ricordano: "Ronaldo era a terra, Recoba era sparito, ogni tanto si nascondeva nei cespugli o stava in camera con la PlayStation".

Christian Vieri e Javier Zanetti in diretta su Instagram hanno fatto tornare tutti i tifosi nerazzurri indietro nel tempo, fino a 15 anni fa, quando sono stati compagni di squadra tra il 1999 e il 2005.

Nonostante in quegli anni non fossero mai arrivati dei trofei, se non una Coppa , l'attaccante e il capitano nerazzurro hanno ricordato i metodi di Cuper in allenamento. E quelli di un loro compagno, Alvaro Recoba, per 'nascondersi'...

"Cuper al secondo allenamento ci fece fare 80 volte avanti e indietro per il campo: Ronaldo cadde a terra, Recoba era sparito. Ogni tanto si nascondeva nei cespugli o rimaneva in camera a giocare alla PlayStation. Facevamo sempre mille giri, ma poi stavamo bene. Ci faceva fare il culo tutti i giorni".

Zanetti ha anche ricordato due aneddoti di Taribo West, iconico difensore nerazzurro tra il 1997 e il 1999: una volta è sparito per il matrimonio, un'altra ha festeggiato un compleanno... particolare.

"A gennaio non si trovava più, non si faceva più vivo. Ci chiedevamo cosa fosse successo. È tornato dopo un mese, l’1 febbraio. Gli chiedevamo dove fosse stato. Ci disse: 'Mi sono sposato, al mio paese un mese di vacanza dopo il matrimonio'. Poi un'altra volta ci invita a casa sua alle 19 per il suo compleanno, eravamo in 8-9 persone. Inizia a pregare, è rimasto tre ore a pregare. Noi stavamo morendo di fame. Ce ne siamo andati senza cenare".

'Pupi' ha anche raccontato la sua esperienza dietro una scrivania dopo il ritiro, iniziata con l'iscrizione all'università.