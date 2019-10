Vieri avverte la Juventus: "Champions? Se ossessione sarà, la pagherà cara"

Christian Vieri ha giocato sia con la maglia della che con quella dell'; chi meglio di lui per analizzare il Derby d' di domenica sera? 'La Gazzetta dello Sport' infatti lo ha intervistato per conoscere il suo parere, ma c'è stato modo e tempo anche per parlare di altro.

Poi Vieri si sposta sulla Juventus, commentando il cambio di gestione tecnica di questa estate.

"Con Sarri si è voluto cambiare filosofia, mentalità. Sarri vuole comandare la gara, vuole il palleggio. Non è una questione di modulo ma più che altro di approccio. D’altronde la Champions si vince se attacchi, non speculi e cerchi di fare tu la partita. Premesso che in Italia con questa Juve porti a casa a prescindere il 90 per cento delle gare, va data a Sarri la possibilità di sviluppare con calma il suo progetto in generale. Da giocatore, non ho mai visto un tecnico perfezionare una rivoluzione tattica e mentale in un mese: i campioni ti aiutano magari ad accelerare i tempi, le “scorciatoie” non sono comunque possibili. Detto questo, la Juve migliora gara dopo gara, la crescita è già evidente".