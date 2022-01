Viene espulso e si innamora del quarto ufficiale donna: oggi sono una coppia

Da una parte un calciatore. Dall'altra un quarto ufficiale donna. E colpo di fulmine fu. È accaduto in Olanda, dove un'espulsione apparentemente come tante altre si è trasformata in qualcosa di più: tanto che il giocatore cacciato dal campo e il quarto uomo di quella partita sono oggi felicemente fidanzati.

Lui è Jeff Hardeveld, 26 anni, terzino sinistro in forza all'Emmen (Eerste Divisie, la seconda divisione olandese). Lei è Shona Skukrula, che di professione fa l'arbitro. I due si sono incrociati lo scorso 13 agosto in una gara di campionato contro l'Eindhoven, gara nella quale Shona era presente nelle vesti di quarto uomo in versione femminile. Per la cronaca, l'Emmen ha perso per 1-0. Ma il risultato è probabilmente l'aspetto secondario di quella partita. Non per i due, almeno.

Già, perché al primo minuto di recupero Hardeveld ha ricevuto un cartellino rosso diretto ed è stato espulso. A bordo campo, come detto, c'era proprio la Shukruna. E l'incrocio ha cambiato le vite di entrambi.

Jeff e Shona, evidentemente, si sono piaciuti nonostante il primo... appuntamento non sia andato nel migliore dei modi. E sono diventati una coppia. Tanto che lei ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una serie di foto che ritraggono i due in vacanza a Roma, con tanto di didascalia: "È ufficiale".

L'Emmen, peraltro, è in lotta per la promozione in Eredivisie: al momento è terzo in classifica con 38 punti, 7 in meno rispetto alla capolista Volendam del super bomber Robert Mühren e 4 in meno rispetto all'Excelsior. Hardeveld non è un titolare fisso. Ma intanto può festeggiare fuori dal campo.