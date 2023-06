Patrick Vieira riparte dalla Francia: principio di accordo con lo Strasburgo

Dopo l'addio a marzo al Crystal Palace, l'ex centrocampista francese tornerà ad allenare in Patria, guidando i bleu et blanc.

La carriera da allenatore di Patrick Vieira è pronta ad arricchirsi di una nuova tappa. Dopo la non felice esperienza in Premier League con il Crystal Palace, chiusa con l'esonero di marzo, l'ex mediano di Inter e Juventus ha già una squadra da cui ripartire.

Secondo Footmercato, Vieira ha già raggiunto un principio di accordo con lo Strasburgo, salvatosi nel finale dell'ultima stagione di Ligue 1. Per il 47enne di Dakar sarebbe la seconda esperienza da allenatore in Francia, suo paese natale, dopo il biennio a Nizza. Per lui sarebbe pronto un contratto triennale.

Les bleu et blanc, peraltro, saranno una delle formazioni più interessanti da seguire nella prossima stagione del massimo campionato transalpino.

Lo Strasburgo, infatti, è stato recentemente acquistato per 75 milioni da BlueCo, gruppo guidato dall’imprenditore statunitense Todd Boehly, già proprietario del Chelsea.