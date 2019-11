Vieira bacchetta Balotelli: "Non capisce che il calcio è un gioco di squadra"

Patrick Vieira spiega il limite di Mario Balotelli: "Mi è dispiaciuto non aver tirato fuori il meglio di lui, ma ha ancora tempo per imparare".

Dopo l'esperienza in Mario Balotelli si è rimesso in gioco nella nostra con la maglia del , ma Patrick Vieira, suo ex allenatore ai tempi del , ha provato a spiegare i limiti dell'attaccante italiano.

Con DAZN segui la Serie A TIM IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Durante la conferenza stampa del 'Golden Foot', l'ex centrocampista di , e ha parlato di Balotelli:

"E' stato un vero piacere per me allenarlo. Per lui è difficile capire che il calcio è un gioco di squadra, per essere un leader devi metterti al servizio della squadra. Lui ha un talento speciale, mi è dispiaciuto non essere riuscito a tirare fuori il meglio di lui, ma ha ancora tempo per imparare".

Parole dure e dirette quelle di Vieira, che ha avuto modo di lavorare con Supermario nella breve esperienza al Nizza. Sono due le reti in sette presenze messe a segno dal giocatore classe '90, sostituito nell'intervallo da Grosso nell'ultima partita persa contro il .