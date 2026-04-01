Video: un pronostico a sorpresa... Mané prevede il risultato della partita tra Iraq e Senegal ai Mondiali

Il senegalese Sadio Mané, stella dell'Al-Nassr, ha pronosticato il risultato della partita della sua nazionale contro l'Iraq, in vista dei Mondiali del 2026 che si terranno negli Stati Uniti, in Canada e in Messico.

La nazionale irachena si è qualificata per la fase finale dei Mondiali 2026 per la seconda volta nella sua storia, e la prima dopo un'assenza durata 40 anni, dall'unica qualificazione nel 1986, grazie alla vittoria per 2-1 sulla Bolivia, all'alba di mercoledì, nella finale dello spareggio mondiale.

Gli "Leoni del Mesopotamia" disputeranno il Mondiale nel Gruppo 9, che comprenderà le nazionali di Francia, Norvegia e Senegal, dove la partita degli "Leoni della Teranga" sarà l'ultima della fase a gironi.

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Il club Al-Nasr ha pubblicato sul suo account ufficiale su "X" un video del suo giocatore iracheno Haider Abdulkarim che si congratula con la nazionale del suo Paese per la qualificazione ai Mondiali.

Abdulkarim ha dichiarato: "Congratulazioni per la qualificazione ai Mondiali, congratulazioni ai giocatori e al popolo iracheno, e spero che la partecipazione ai Mondiali sia degna di nota".

Alla fine del video, Abdulkarim è apparso insieme a Sadio Mané, quando uno dei presenti ha chiesto alla stella senegalese quali fossero le sue previsioni sul risultato della partita della sua nazionale contro l'Iraq, e lui ha risposto: «(Vittoria) 3-0».

Va ricordato che la nazionale irachena punta a qualificarsi per la seconda fase dei Mondiali per la prima volta nella sua storia, dopo essere stata eliminata al primo turno nella sua unica partecipazione 40 anni fa, mentre il miglior risultato del Senegal è stato il raggiungimento dei quarti di finale ai Mondiali del 2002.