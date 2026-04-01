Video: «Un iracheno, se promette, mantiene la parola»... Ayman Hussein rievoca il suo storico discorso

Ayman Hussein, attaccante della Nazionale irachena e del club Al-Karma, ha riportato alla memoria la sua storica dichiarazione, dopo la qualificazione degli «Leoni del Mesopotamia» ai Mondiali del 2026, che si terranno negli Stati Uniti, in Canada e in Messico.

Ayman Hussein ha guidato la nazionale irachena alla vittoria per 2-1 contro la Bolivia, segnando il gol della vittoria all'alba di mercoledì, nello spareggio di qualificazione ai Mondiali.

La nazionale irachena si è qualificata ai Mondiali per la seconda volta nella sua storia, e per la prima volta dopo 40 anni, dato che la sua ultima partecipazione risale all'edizione del 1986 in Messico, dove uscì dalla fase a gironi dopo 3 sconfitte contro Messico, Belgio e Paraguay.

La nazionale irachena è stata inserita nel Gruppo 9 dei Mondiali 2026, che comprende Francia, Senegal e Norvegia.

Dopo la qualificazione degli "Leoni del Mesopotamia", Ayman Hussein ha pubblicato sulla sua pagina ufficiale di Instagram un vecchio video di un'intervista televisiva risalente al 2017, in cui affermava: "Il mio obiettivo è portare l'Iraq ai Mondiali", e quando gli è stato chiesto se fosse in grado di farlo, ha risposto: "Inshallah, se Dio lo vorrà".

Ayman Hussein ha commentato la sua vecchia dichiarazione dicendo: «Un figlio dell’Iraq, se promette, mantiene; se dice, è sincero; e se si alza, scuote la terra da sotto i piedi della disperazione».

Ha aggiunto: «Congratulazioni a tutti gli iracheni, questa gioia è un vostro diritto a lungo atteso... Che Dio abbia pietà dei nostri martiri virtuosi».





Dopo la partita contro la Bolivia, Ayman Hussein ha dichiarato ai media: «Ci siamo qualificati per i Mondiali, frutto degli enormi sforzi compiuti dai giocatori e dai tifosi durante tutto il percorso delle qualificazioni. Questo risultato merita di essere celebrato a livello nazionale».

Ha poi aggiunto: «Dedichiamo questa vittoria e la qualificazione ai nostri fedeli tifosi e chiediamo che oggi sia dichiarato giorno festivo per celebrare questo storico traguardo».

Ha spiegato: «Abbiamo disputato 21 partite durante il percorso delle qualificazioni e, grazie a Dio, siamo riusciti a qualificarci per i Mondiali, un traguardo tanto atteso che è stato una priorità per noi negli ultimi anni».

Ha concluso il suo intervento dicendo: «Tutti i giocatori hanno dimostrato grande impegno in campo, abbiamo giocato con lo spirito di una squadra unita e non abbiamo avuto bisogno di ulteriori motivazioni, perché tutti erano consapevoli dell’importanza della partita e della responsabilità che ricadeva sulle loro spalle, e grazie a Dio ce l’abbiamo fatta».