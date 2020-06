Video su Tik Tok fatale per Antonucci, il Vitoria Setubal interrompe il prestito: "Comunicato alla Roma"

Un video su Tik Tok fa infuriare il Vitoria Setubal, l'allenatore Julio Velazquez su Mirko Antonucci: "Comunicata alla Roma la fine del prestito".

E' già al capolinea l'avventura di Mirko Antonucci al Vitoria Setubal: il giocatore di proprietà della è finito in una bufera di polemiche dopo la pubblicazione di un video sul celebre social 'Tik Tok' subito dopo la sconfitta per 3-1 contro il Boavista.

L'allenatore del club portoghese Velazquez è intervenuto in conferenza stampa per comunicare la dura presa di posizione della società nei confronti del giovane talento italiano:

"Per la storia del club e per rispetto verso i tifosi, un giocatore del Vitória FC deve essere tale 24 ore al giorno. La situazione è molto semplice: il club, la direzione e lo staff hanno capito che il comportamento di un giocatore in prestito non era quello che volevamo, né ciò che i fan meritano 24 al giorno, dentro e fuori dal campo".

Antonucci tornerà dunque alla Roma prima del previsto, nonostante le scuse dello stesso giocatore:

"È stato comunicato alla Roma che il prestito termina ora e che non contiamo più sul giocatore, soprattutto per rispetto dei tifosi e della storia del club e per tutti coloro che lavorano quotidianamente per rappresentare, con la più grande responsabilità e dignità, questa squadra”.

Il giovane attaccante si era subito giustificato sul proprio profilo 'Instagram', rinnovando la propria volontà di restare in . Non abbastanza per convincere la società, che ha deciso per l'addio.

Altre squadre

"Sono pienamente consapevole degli errori che ho commesso. Vorrei chiedere scusa a tutti coloro che si sono offesi: tifosi, club, allenatore, compagni... Sto uscendo dai social d'ora in poi mi guarderete solamente sudare la maglia del Setubal. Forza Vitoria!".