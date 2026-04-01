Basem Al-Arini, attaccante del Taawoun, ha continuato a brillare negli ultimi tempi, consolidando la sua leadership nella classifica dei marcatori del campionato Joi per l'élite (campionato saudita Under 21) nella stagione 2025-2026.
Al-Arini ha segnato il gol che ha portato il Taawoun alla vittoria per 2-0 contro l'Al-Akhdoud, mercoledì, allo stadio dell'Al-Akhdoud a Najran, in una partita rinviata della diciottesima giornata del campionato saudita Under 21.
Il gol è arrivato al 69', dopo che l'attaccante del Taawoun ha ricevuto un passaggio filtrante alle spalle della difesa dell'Al-Akhdoud, trovandosi a tu per tu con il portiere, prima di insaccare la palla in rete con grande abilità, segnando il secondo gol della squadra.
Questa è la terza partita consecutiva in cui Basem Al-Arini segna con il Taawoun, dopo aver segnato un gol nella vittoria per 2-0 contro l'Al-Hazm nella diciassettesima giornata e una tripletta nella vittoria per 4-2 contro Al-Nassr nella diciannovesima giornata.
Al-Arini ha portato a 17 i suoi gol nella stagione in corso del campionato di élite, occupando così il primo posto nella classifica dei marcatori della competizione, con un vantaggio di ben 3 gol su Jalal Al-Salem, attaccante dell'Ittifaq, che occupa il secondo posto.
Anche Al-Salem ha segnato un gol che ha portato l'Al-Ittifaq alla vittoria per 2-1 contro l'Al-Bukairiya, mercoledì scorso, sul campo di quest'ultima, in una partita rinviata della diciassettesima giornata del campionato Joi Elite.